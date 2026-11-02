Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς η κακοκαιρία «Agneta» σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας ήδη σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές σε περιοχές της Ρόδου και της Καλύμνου.

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, και τον Γενικό Γραμματέα, Νίκο Παπαευσταθίου, αποφασίζοντας την ενεργοποίηση Red Code σε εφτά περιφέρειες της χώρας.

Red Code σε 7 Περιφέρειες: Οι περιοχές με «κόκκινη προειδοποίηση»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και κινητοποίησης τις ακόλουθες περιοχές έως και την Τρίτη:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Παξοί)

(Κέρκυρα, Παξοί) Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος)

(Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος) Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων (Ανατολικό Αιγαίο από Χίο και νοτιότερα)

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, οι οποίες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά συντονιστικά όργανα (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Σοβαρά προβλήματα σε Ρόδο και Κάλυμνο – Δράμα στη Λίνδο

Το ισχυρότερο πλήγμα από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων δέχθηκαν τα Δωδεκάνησα:

Διάσωση στη Λίνδο: Στη θέση Πολύστρατο Λίνδου, επιχείρηση της Πυροσβεστικής οδήγησε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 4 ατόμων (ανάμεσά τους ένα παιδί) από Ι.Χ. που παρασύρθηκε σε ιρλανδική διάβαση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Στη θέση Πολύστρατο Λίνδου, επιχείρηση της Πυροσβεστικής οδήγησε στον ασφαλή (ανάμεσά τους ένα παιδί) από Ι.Χ. που παρασύρθηκε σε ιρλανδική διάβαση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Καταστροφές στον Αρχάγγελο: Ορμητικός χείμαρρος υπερχείλισε, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης σε Αφάντου και νότια Ρόδο.

Ορμητικός χείμαρρος υπερχείλισε, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης σε Αφάντου και νότια Ρόδο. Μήνυμα από το 112: Στις 03:30 τα ξημερώματα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Ρόδου για περιορισμό των μετακινήσεων.

Στις 03:30 τα ξημερώματα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Ρόδου για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία: Με απόφαση του Δήμου Ρόδου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε Αρχάγγελο, Αφάντου, Λίνδο και Νότια Ρόδο.

Με απόφαση του Δήμου Ρόδου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε Αρχάγγελο, Αφάντου, Λίνδο και Νότια Ρόδο. Πτώση βράχου στην Κάλυμνο: Στον Άγιο Βασίλειο Καλύμνου, ογκόλιθος αποκολλήθηκε από πλαγιά εξαιτίας των βροχοπτώσεων και προσέκρουσε σε γκαράζ, αποφεύγοντας οριακά παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών.

«Καμπανάκι» Θοδωρή Κολυδά για την Κρήτη

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος πρόγνωσης και της μετεωρολογικής κάλυψης στην Κρήτη, σημειώνοντας πως τα έντονα φαινόμενα στο νησί δεν είχαν επισημανθεί επαρκώς.

Ο ίδιος εφιστά την προσοχή στα Δωδεκάνησα, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, καθώς και στις λεκάνες απορροής της Μακεδονίας και της Θράκης για τον κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών.

Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Η πορεία της κακοκαιρίας «Agneta»

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το χαμηλό βαρομετρικό από τη νότια Ιταλία κινείται ανατολικά:

Τρίτη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με υψηλή συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν το Ιόνιο (έως το μεσημέρι), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Αττική: Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, με πιθανότητα παροδικής χαλαζόπτωσης. Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 20°C.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, με πιθανότητα παροδικής χαλαζόπτωσης. Βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 20°C. Θεσσαλονίκη: Περιοδικές βροχές με σταδιακή βελτίωση από το απογευμα. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 16°C.

Οδηγίες αυτοπροστασίας από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες: