Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία καταγράφουν μεγαλύτεροι αλλά και μικρότεροι παίχτες που συνθέτουν το κάδρο του ξενοδοχειακού κλάδου.

Όπως αποτυπώνουν τα οικονομικά μεγέθη της η Costa Navarino ενισχύει έσοδα και λειτουργική κερδοφορία στη Μεσσηνία και η εν αναπτύξει HotelBrain συνεχίζει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, παρά τις πιέσεις που άσκησαν το 2025 η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Στην Costa Navarino, τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα του πρώην ομίλου ΤΕΜΕΣ ανήλθαν το 2025 σε 190,4 εκατ. ευρώ, έναντι 172,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,4%. Σε επίπεδο εταιρείας, τα αντίστοιχα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 179,8 εκατ. ευρώ, από 162,4 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε επίσης ανοδικά, με το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου να φτάνει τα 28,3 εκατ. ευρώ, από 24,2 εκατ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 23 εκατ. ευρώ, έναντι 13,2 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αφορούν την περίοδο πριν από τον εταιρικό μετασχηματισμό του Φεβρουαρίου 2026.

Ξενοδοχεία και κατοικίες στηρίζουν την ανάπτυξη

Κεντρικό ρόλο στις επιδόσεις της Costa Navarino έχουν τα τέσσερα ξενοδοχεία πέντε αστέρων που λειτουργούν στον προορισμό.

Τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών υπό κατασκευή έφτασαν τα 43,25 εκατ. ευρώ το 2025, από 30,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 41%. Τα έσοδα από τη διαχείριση κατοικιών ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων απέφεραν 7,45 εκατ. ευρώ, από 18,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η Costa Navarino αναπτύσσεται σε τέσσερις περιοχές, τις Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Hills και Navarino Blue. Στη Navarino Dunes λειτουργούν τα The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, ενώ στη Navarino Bay βρίσκονται το W Costa Navarino και τοMandarin Oriental, Costa Navarino.

Επόμενα βήματα και χρηματοδότηση

Ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο προβλέπει περαιτέρω αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αύξηση πληρότητας και μέσης τιμής δωματίου και ενίσχυση των πωλήσεων κατοικιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των εγκαταστάσεων αναψυχής, των γηπέδων γκολφ και των εστιατορίων, με μακροπρόθεσμη επιδίωξη τη λειτουργία τουλάχιστον μέρους αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στον επενδυτικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η συνέχιση της ανάπτυξης, πώλησης και εκμίσθωσης πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στις περιοχές Navarino Dunes και Navarino Bay. Η δραστηριότητα αυτή παραμένει βασικό σκέλος του σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο στη Μεσσηνία.

Στον χρηματοδοτικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται κοινό ομολογιακό δάνειο έως 375 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, έχουν ήδη εκδοθεί ομολογίες συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Μετά την αναδιοργάνωση της 5ης Φεβρουαρίου 2026, δημιουργήθηκε η μητρική ĒNSOFI Α.Ε., ενώ η πρώην ΤΕΜΕΣ υιοθέτησε τον διακριτικό τίτλο Costa Navarino Α.Ε., με επίκεντρο τις επενδύσεις στη Μεσσηνία. Η ĒNSOFI συγκεντρώνει τις ευρύτερες επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου, μεταξύ των οποίων το The Ilisian στην Αθήνα και οι ξενοδοχειακές αναπτύξεις στο Ελληνικό.

HotelBrain: Άνοδος εσόδων με πίεση από τις Κυκλάδες

Ανοδική πορεία εμφάνισε και η HotelBrain, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 143 εκατ. ευρώ το 2025, από 123 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 16%. Από αυτά, περίπου 140 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη λειτουργία ξενοδοχείων και 3 εκατ. ευρώ από άλλες δραστηριότητες, κυρίως υπηρεσίες προς τρίτες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αριθμεί 113 ξενοδοχεία και 8.500 δωμάτια σε 33 προορισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 80 ξενοδοχεία τρίτων.

Οι επιδόσεις διαφοροποιήθηκαν ανά περιοχή. Τα ξενοδοχεία εκτός Κυκλάδων εμφάνισαν κύκλο εργασιών 121 εκατ. ευρώ και EBITDAR 40,8 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 34%. Μετά την καταβολή μισθωμάτων, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 13,4 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 11%.

Στις Κυκλάδες, όπου η HotelBrain δραστηριοποιείται μέσω της Cycladic Hotel Developments, τα έσοδα έφτασαν τα 19 εκατ. ευρώ και το EBITDAR τα 4,4 εκατ. ευρώ. Μετά τα μισθώματα, το EBITDA ήταν αρνητικό κατά 2,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις δυσμενείς συνθήκες στη Σαντορίνη και τη Μύκονο, ενώ θετική εικόνα παρουσίασαν η Πάρος, η Τήνος και άλλοι προορισμοί των Κυκλάδων.

Θετική λειτουργική εικόνα, αλλά ζημιές πριν από τους φόρους

Σε επίπεδο ομίλου, το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ, μετά και το κόστος κεντρικής διοίκησης περίπου 5 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων έφτασαν τα 3,4 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων αποσβέσεων και έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων 2,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες συνδέονται κυρίως με διαγραφές απαιτήσεων και λογιστικές προσαρμογές που αφορούν χρήσεις πριν από το 2024.

Στο λυκόφως του 2025, η αναπόσβεστη αξία των παγίων ανερχόταν σε 17 εκατ. ευρώ και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός περιοριζόταν στα 2 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται τέλος ότι κατά τη διάρκεια του έτους εργάστηκαν στον όμιλο περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι, σε μόνιμες και εποχικές θέσεις, με τις συνολικές καταβολές μισθοδοσίας να ανέρχονται σε 46 εκατ. ευρώ.