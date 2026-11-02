Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης κατά σούπερ μάρκετ σε χώρες της ΕΕ είναι «μια σκόπιμη προσπάθεια να διαταραχθεί» ο εφοδιασμός τροφίμων της ΕΕ και να υπονομευτεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτό, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν.

Εκατοντάδες καταστήματα σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε συστήματα ψύξης από κυβερνοεπιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ψυγεία και καταψύκτες εμφάνισαν ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε ακόμη και τους 55 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ «η επισιτιστική ασφάλεια δεν κινδυνεύει επί του παρόντος,… η απώλεια τροφίμων και ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις είναι υπαρκτοί», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν

«Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν υπηρεσίες, να πλήξουν επιχειρήσεις και να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το περιστατικό αναδεικνύει την επικίνδυνη τροπή των ψηφιακών απειλών, οι οποίες πλέον εισβάλλουν άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών.



Η διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη συντήρηση τροφίμων αποδεικνύει ότι οι χάκερ βάζουν στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές, μετατρέποντας τα καθημερινά αγαθά σε πεδίο μάχης.

Η σουηδική αλυσίδα επίπλων IKEA ανακοίνωσε επίσης ότι το κατάστημά της στη Μονς του Βελγίου επηρεάστηκε από κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ελέγχου ψύξης.



Η IKEA, γνωστή και για τα εστιατόρια εντός των καταστημάτων, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να πετάξει ορισμένα είδη τροφίμων από ψυκτικούς θαλάμους για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να αναμένεται κάποια απώλεια τροφίμων.



«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί και άλλες τοποθεσίες, καθώς συνεχίζουμε την έρευνά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της IKEA, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.