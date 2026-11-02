Συναγερμός έχει σημάνει στον ευρωπαϊκό κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς δεκάδες καταστήματα στη Σουηδία και το Βέλγιο βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα περιστατικό που αποδίδεται σε ύποπτη κυβερνοεπίθεση. Ψυγεία και καταψύκτες εμφάνισαν ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε ακόμη και τους 55 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από αντίστοιχες επιθέσεις σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όπου σε μία περίπτωση η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός ψυγείου είχε φτάσει τους 80 βαθμούς Κελσίου.

Στη Σουηδία, προβλήματα καταγράφηκαν σε καταστήματα των αλυσίδων ΙΚΕΑ και Κουπ, ενώ στο Βέλγιο επηρεάστηκαν σούπερ μάρκετ που ανήκουν στον όμιλο Άχολντ Ντελάιζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 40 καταστήματα Ντελάιζ στο Βέλγιο αντιμετώπισαν προβλήματα, όπως επίσης 15 καταστήματα της Καρφούρ και πέντε της Σπαρ.

Η αλυσίδα Κουπ στη Σουηδία ανακοίνωσε ότι άγνωστοι χάκερ κατάφεραν να παρέμβουν στη λειτουργία ψυγείων και καταψυκτών σε επτά από τα περίπου 800 καταστήματά της. Αντίστοιχα, τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα της ΙΚΕΑ επηρεάστηκαν από την επίθεση.

Η Καμίλα Νίλσον, διευθύντρια του καταστήματος ΙΚΕΑ, στο Έστερλεν της Σουηδίας, δήλωσε ότι οι χάκερ «κατάφεραν να εισέλθουν στα συστήματα διαχείρισης της ψύξης και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις».

Την ίδια ώρα, ο Ρίκαρντ Νίλσον, επικεφαλής καταστήματος της ΙΚΕΑ στην πόλη Σιέμπο, στη νότια Σουηδία, περιέγραψε στην εφημερίδα «Άφτονμπλαντετ» την κατάσταση που επικράτησε, καθώς οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη θερμοκρασία των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

«Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις θερμοκρασίες, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ζεστός αέρας φυσάει μέσα στους καταψύκτες. Όλα έχουν καταστραφεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, οι θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων σουηδικών κορονών.

Οι προειδοποιήσεις για τις κυβερνοεπιθέσεις στις υποδομές

Οι ειδικοί προειδοποιούν επανειλημμένα για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τα καταστήματα τροφίμων, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Όπως επισημαίνουν, η ανεπαρκής ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και η χρήση παρωχημένου λογισμικού δημιουργούν ευάλωτα σημεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες.

Οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τον προηγούμενο μήνα στη Γαλλία βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού, καθώς και από την Ανσί, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της γαλλικής κυβέρνησης.

Πολλά από τα ψυγεία και τους καταψύκτες που επηρεάστηκαν στις συγκεκριμένες επιθέσεις λειτουργούσαν με λογισμικό της Ντάνφος, του μεγάλου ιδιωτικού βιομηχανικού ομίλου με έδρα τη Δανία.

Ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Κλαρότι είχαν αναφέρει σε έκθεσή τους τον Αύγουστο ότι εντόπισαν «πολλαπλές ευπάθειες» στα συστήματα της Ντάνφος. Στη συνέχεια, ο δανέζικος όμιλος προχώρησε στην αποκατάστασή τους.

Η Ντάνφος είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι οι κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία επηρέασαν συστήματα ψύξης που δεν λάμβαναν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας και λειτουργούσαν με παρωχημένο υλικολογισμικό (firmware). Παράλληλα, η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σύνδεση ανάμεσα στις επιθέσεις της Δευτέρας και στα δικά της προϊόντα.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τις επιθέσεις σε βιομηχανικά συστήματα

Οι επιθέσεις σε βιομηχανικό εξοπλισμό, οι οποίες στον χώρο της κυβερνοασφάλειας είναι γνωστές ως επιχειρησιακή τεχνολογία (Operational Technology ή OT), απαιτούσαν παραδοσιακά εξειδικευμένες γνώσεις και ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Ωστόσο, η εμφάνιση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων φαίνεται να έχει αλλάξει τα δεδομένα, διευκολύνοντας την πρόσβαση των χάκερ στην απαραίτητη τεχνογνωσία και στα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτεθούν ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές και εγκαταστάσεις.

Ο Ρόμπερτ Λι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Ντράγκος και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στις επιθέσεις εναντίον συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας, δήλωσε ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν κάνει ευκολότερη την πρόσβαση των χάκερ σε εξειδικευμένες γνώσεις και εργαλεία.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, χάκερ που θεωρείται ότι συνδέονται με το Ιράν έβαλαν στο στόχαστρο δεκάδες επιχειρήσεις ύδρευσης στις ΗΠΑ. Οι επιτιθέμενοι απέκλεισαν τους διαχειριστές από τα συστήματά τους, αναγκάζοντας ορισμένες εγκαταστάσεις να διακόψουν τη λειτουργία τους.

«Η εμβέλεια και η κλίμακα αυτών των επιθέσεων είναι κάτι καινούργιο», ανέφερε ο Ρόμπερτ Λι, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν οι επιθέσεις σε συστήματα επιχειρησιακής τεχνολογίας περιορίζονταν συνήθως σε μεμονωμένα περιστατικά.

«Δεν είχαμε ποτέ περισσότερες από 100 επιχειρήσεις ύδρευσης να επηρεάζονται ταυτόχρονα. Δεν είχαμε ποτέ εκατοντάδες σούπερ μάρκετ να επηρεάζονται ταυτόχρονα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Άχολντ ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για «ένα περιστατικό στον τομέα της πληροφορικής που επηρεάζει τα συστήματα ψύξης σε ορισμένα καταστήματα Ντελάιζ» και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης.