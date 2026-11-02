Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου παραμένει για την ίδια μια από τις σημαντικότερες προσωπικές και επαγγελματικές της στιγμές. Η τραγουδίστρια επέστρεψε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram στη βραδιά που έζησε μαζί με χιλιάδες θεατές, αποκαλύπτοντας τι σήμαινε για εκείνη αυτό το εγχείρημα και θέτοντας ήδη τους επόμενους στόχους της.

Η ίδια περιέγραψε τη συναυλία ως ένα προσωπικό στοίχημα που κατάφερε να κερδίσει, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των συνεργατών της, των ανθρώπων που πίστεψαν στην παραγωγή, αλλά κυρίως του κοινού που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή της. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των θεατών έδωσαν στη βραδιά ιστορική διάσταση, με την ίδια να κάνει λόγο για κατάρριψη ρεκόρ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση που έχει αναπτύξει με τους θαυμαστές της, την οποία θεωρεί όλο και πιο δυνατή. Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνειά της για το γεγονός ότι μια τόσο μεγάλη παραγωγή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ίδια στο επίκεντρο, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να περιορίσει τις φιλοδοξίες της.

Το μήνυμα της Άννας Βίσση μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια περιέγραψε με προσωπικό τόνο τα συναισθήματά της για τη βραδιά της 26ης Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της συναυλίας ήταν αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας με τους ανθρώπους που τη στήριξαν και το κοινό της.

«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα. Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του.

Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό ”στοίχημα” και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!»

Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στη συνέχεια στον δεσμό της με τους ανθρώπους που την ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας έμφαση στη διάρκεια και στην εξέλιξή του.

«Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα για τη συνέχεια της καλλιτεχνικής της πορείας, ξεκαθαρίζοντας ότι εξακολουθεί να θέτει νέους στόχους και να αναζητά τρόπους εξέλιξης.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!».