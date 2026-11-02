Στη σύλληψη ενός 37χρονου πατέρα στο Μέιν των ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές, μετά τον θάνατο της μόλις 13 μηνών κόρης του, η οποία πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο από υποθερμία μέσα στο σπίτι τους. Σε βάρος του ασκήθηκε, μεταξύ άλλων, δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αφού ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι το βρέφος έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ψύχους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Σέιν ΜακΛάφλιν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, ενώ η απαγγελία των κατηγοριών έγινε την Τετάρτη, σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Μέιν. Το παιδί, η μικρή Ελεανόρα Ρέι ΜακΛάφλιν, πέθανε στο σπίτι της οικογένειας στο Μίλφορντ. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστές.

Λίγο μετά το περιστατικό, ο πατέρας είχε μιλήσει στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NEWS CENTER Maine, περιγράφοντας τι συνέβη το πρωί που εντόπισε την κόρη του νεκρή. Όπως ανέφερε, το δωμάτιο όπου κοιμόταν μαζί με τα παιδιά του θερμαινόταν με φορητή ηλεκτρική θερμάστρα. Ωστόσο, ένα κατοικίδιο είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή, με αποτέλεσμα ο χώρος να έχει παγώσει. Ο ίδιος είπε ότι μπορούσε να βλέπει ακόμη και την ανάσα του από το κρύο.

«Πήρα ένα πακέτο Pop-Tarts, το άνοιξα και πήγα να ξυπνήσω την Ελεανόρα. Τότε ήταν που τη βρήκα νεκρή», είχε δηλώσει.

A 13-month-old baby girl tragically lost her life after allegedly being left in freezing conditions. No child deserves such suffering—prayers for this innocent little angel and may justice be served. https://t.co/750Yg9DOiN — William Son (@WilliamSonhio2) November 2, 2026

Η μητέρα ζητούσε να ασκηθούν διώξεις

Η εν διαστάσει σύζυγός του, Έρικα Ντουπίου, είχε εκφράσει νωρίτερα την οργή και την απογοήτευσή της επειδή ο πατέρας δεν είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο της κόρης τους. Η ίδια είχε μετακομίσει στη Δυτική Βιρτζίνια το καλοκαίρι του 2025, αφήνοντας πίσω τα παιδιά της, και είχε δηλώσει ότι ήλπιζε να ασκηθούν σε βάρος του κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή του Μέιν, Τζεφ Τίμπερλεϊκ, το ζευγάρι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της πολιτείας. Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός δήλωσε στο NEWS CENTER Maine ότι έγγραφα που είχε στη διάθεσή του έδειχναν πως οι αρχές είχαν διερευνήσει την οικογένεια και παλαιότερα.

Ο ΜακΛάφλιν επιβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ντουπίου είχαν ελεγχθεί αρκετές φορές από το 2017, διαφώνησε όμως με τα συμπεράσματα των ερευνών.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Πενόμπσκοτ και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Δικαστικό Κέντρο της κομητείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του δικηγόρου του. Ο γερουσιαστής Τίμπερλεϊκ χαρακτήρισε την άσκηση της δίωξης για τον θάνατο της μικρής Ελεανόρα καθυστερημένη, λέγοντας: «Δεν ξέρω τι πήρε τόσο πολύ χρόνο».