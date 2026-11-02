Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το περσινό πρωτάθλημα με 18 γκολ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ο οποίος είχε 17.

Ενάμιση μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ελ Κααμπί εμφανίστηκε χωρίς να χρειάζεται πλέον την πατερίτσα του.

Η εικόνα του Μαροκινού να περπατά με τις δικές του δυνάμεις ήταν το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο της βραδιάς για τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την αποθεραπεία του με στόχο να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό και να φορέσει ξανά την φανέλα των Πειραιωτών.