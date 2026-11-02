Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, με την Αγγελική Νικολούλη να προβαίνει σε μια προσωπική δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» αναφέρθηκε στο κενό της απουσίας και στις στιγμές που διατηρεί στη μνήμη της.

Στη δημοσίευση που πραγματοποίησε, η Αγγελική Νικολούλη σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα… Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω… Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα».

Η επίσκεψη και τα λόγια για την απώλεια

Στη συνέχεια του μηνύματός της, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις εικόνες και τα συναισθήματα από την επίσκεψή της στον χώρο όπου αναπαύεται η μητέρα της:

«Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…».