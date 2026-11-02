«Γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο για μια βαριά κατηγορία που δεν έχει καμία σχέση με μένα», δήλωσε η Εύη Βατίδου μετά τη διακοπή της δίκης της στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η εκδίκαση της υπόθεσης για το τροχαίο του Νοεμβρίου 2023, στο οποίο εμπλέκεται ζευγάρι μοτοσικλετιστών, θα συνεχιστεί στις 12 Νοεμβρίου, με την εξέταση των μαρτύρων.

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία ενός ζευγαριού ότι η Εύη Βατίδου το ακολούθησε με το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα που επέβαινε ως συνεπιβάτιδα. Η ίδια αρνείται την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο με τον οδηγό της μηχανής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της και την εξύβρισε.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο μοτοσικλετιστής είχε καταδικαστεί σε τρεις μήνες φυλάκιση με αναστολή για τις φθορές στο όχημα της Εύης Βατίδου.

Η δήλωση της Εύης Βατίδου έξω από την Ευελπίδων

Μετά τη διακοπή της διαδικασίας, η Εύη Βατίδου επέμεινε στην αθωότητά της και εξέφρασε την αντίθεσή της με το κατηγορητήριο, κάνοντας ειδική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης.

«Η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ και, κατά τη δική μου προσωπική εκτίμηση, άδικο. Δηλώνω αθώα. Με είχε αφήσει ελεύθερη ο ανακριτής, δεν προφυλακίστηκα ποτέ. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση, βάσει μιας πραγματογνωμοσύνης που έγινε δυόμιση μήνες μετά στο ήδη επισκευασμένο αυτοκίνητό μου, να βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη θέση, χωρίς καμία αυτοψία της αστυνομίας και χωρίς σχεδιάγραμμα.

Αυτή τη στιγμή γίνομαι ρεζίλι σε όλο τον κόσμο για μια βαριά κατηγορία που δεν έχει καμία σχέση με μένα και δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την προσωπικότητά μου».

Όθων Παπαδόπουλος: «Θα καταφανεί η πλήρης αθωότητα»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Εύης Βατίδου, Όθων Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι η πλευρά του απορρίπτει πλήρως την κατηγορία και προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική εξέταση των στοιχείων κατά τη συνέχιση της δίκης.

«Αρνούμαστε την κατηγορία κατηγορηματικά. Όχι μόνο δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε, αλλά αντίθετα έχουν να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι με μεθοδεύσεις έφεραν την κυρία Βατίδου αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο δικαστήριο και με τη συγκεκριμένη κατηγορία».

Αναφερόμενος στην επόμενη συνεδρίαση, ο δικηγόρος ανέφερε:

«Διεκόπη για τις 12 του μήνα, όπου θα ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων και θα ακολουθήσει μία αποδεικτική διαδικασία στην οποία θα καταφανεί η πλήρης και απόλυτη αθωότητα της εντολέως μου. Η αλήθεια θα φανεί. Είμαστε άριστα προετοιμασμένοι. Οι μάρτυρες και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ασχοληθεί επισταμένα με τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα αφήσουν καμία πλευρά αφώτιστη. Θα το φτάσουμε μέχρι τέλους.

Και όχι μόνο: στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η απόδοση των ευθυνών σε όσους υπήρξαν υπαίτιοι του γεγονότος ότι μία γυναίκα βρέθηκε κατηγορούμενη για μία πράξη με την οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση και πέρασε για πρώτη φορά την είσοδο της δικαστικής αίθουσας αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος της».

Ο Όθων Παπαδόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικό που, όπως είπε, σημειώθηκε πριν από την έναρξη της δίκης και αφορούσε έναν ένορκο και τον τεχνικό σύμβουλο της υπεράσπισης, κ. Λαδιά.

«Όσον αφορά το ζήτημα με τον ένορκο, δεν υπήρξε αίτημα εξαίρεσης. Υπήρξε μία απαράδεκτη και άνανδρη προφορική υπόνοια σε βάρος ενός εκ των ενόρκων και του τεχνικού μας συμβούλου, του κυρίου Λαδιά, επειδή απλώς χαιρετήθηκαν πριν από τη δίκη. Δεν στηριζόταν σε κανένα δεδομένο και αποσκοπούσε αποκλειστικά στη δημιουργία κλίματος ενόψει της συνέχειας. Τέτοια μικρά και φτηνά τεχνάσματα δεν μας επηρεάζουν, αντίθετα μας πεισμώνουν περισσότερο γιατί έχουμε ιερό καθήκον να αναδείξουμε την αλήθεια. Και θα το κάνουμε».

Γιάννης Μαρακάκης: «Αδιάψευστο το αποδεικτικό υλικό»

Διαφορετική ήταν η τοποθέτηση του δικηγόρου που εκπροσωπεί την πλευρά του οδηγού της μοτοσικλέτας. Ο Γιάννης Μαρακάκης υποστήριξε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι σαφή και εξέφρασε την πεποίθησή του για την ενοχή της κατηγορούμενης.

«Το αποδεικτικό υλικό είναι αδιάψευστο. Για να είμαι ειλικρινής, οι δικηγόροι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι διακοσμητικοί», ανέφερε, εκτιμώντας ότι δεν απαιτείται η παρουσία περισσότερων μαρτύρων για να αποσαφηνιστεί τι συνέβη.

Σε ερώτηση για τη δήλωση αθωότητας της Εύης Βατίδου, ο ίδιος απάντησε: «Διατηρείται το τεκμήριο της αθωότητας και είναι οι δικαστές εκείνοι που θα αποφασίσουν».

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 12 Νοεμβρίου, οπότε θα αρχίσει η εξέταση των μαρτύρων.

Η κατηγορούμενη δήλωσε αθώα κατά την έξοδό της από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ οι δύο πλευρές διατύπωσαν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις για τα στοιχεία της υπόθεσης