Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 15 μέτρων ετοιμάζεται να φωταγωγηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στην πλατεία του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, σηματοδοτώντας, όπως κάθε χρόνο, την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην Ελλάδα.

Το πανέμορφο χωριό των ελάτων δίνει και φέτος πρώτο το σύνθημα για την έλευση των Χριστουγέννων, διατηρώντας την ξεχωριστή παράδοση που το έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς για το χριστουγεννιάτικο πνεύμα στη χώρα.



Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η φωταγώγηση του δέντρου θα συνοδευτεί από μια μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία του χωριού, με μουσική, φως, εκπλήξεις και γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Πολυγύρου και η Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, η οποία αναδεικνύει τη μακρά παράδοση του χωριού στην παραγωγή χριστουγεννιάτικων ελάτων.



Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.