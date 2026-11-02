Τρεις μεταγραφές τον Ιανουάριο

Τα ζόρια ήρθαν στην ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και το -7. Ένα ντέρμπι που άνοιξε την κουβέντα για τις καλοκαιρινές μεταγραφές και αν η Ένωση δεν έκανε τελικά όλα όσα έπρεπε. Θυμάστε, για παράδειγμα, ότι ήταν στόχος η απόκτηση ενός στόπερ ισάξιου των Ρέλβας και Μουκουντί αλλά δεν αποκτήθηκε ποτέ. Τώρα, με την ομάδα να είναι με την πλάτη στον τοίχο, στη Νέα Φιλαδέλφεια κατάλαβαν ότι έκαναν λάθη και θα προσπαθήσουν να τα διορθώσουν τον Ιανουάριο. Πώς; Με την απόκτηση δεξιού μπακ γιατί δεν υπάρχει κανείς πίσω από τον Ρότα, με την απόκτηση ενός στόπερ και πιθανώς με την απόκτηση και ενός χαφ. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το καλοκαίρι γίνονταν όλες οι μεταγραφές που έπρεπε, δεν τις έκαναν όμως και τώρα ελπίζουν να μην αποδειχθεί μοιραίο αυτό το λάθος.

Μήνυμα στους παλιούς

Δεν προκαλεί έκπληξη σε όσους ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στον ΠΑΟΚ αυτό που έγινε με τον Τάισον. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λίσι από την αρχή της σεζόν είναι το γεγονός ότι κάποιοι από τους παλιούς παίκτες δεν δείχνουν την ίδια διάθεση που είχαν επί Λουτσέσκου. Γεγονός που αποτελούσε και αποτελεί πρόβλημα τόσο αγωνιστικά όσο και στα αποδυτήρια. Ο Ιταλός με την απόφασή του να στείλει τον Τάισον στη Β ομάδα του συλλόγου δείχνει πυγμή, δείχνει ότι έχει καταλάβει πως πρέπει να πάρει κάποιες σκληρές αποφάσεις. Και το γεγονός ότι η διοίκηση τον στηρίζει σε αυτό, αν μη τι άλλο είναι πολύ θετικό για τον ίδιο. Μέσω του Τάισον ο Λίσι έστειλε μήνυμα σε όλους στο ρόστερ, οπότε θα πρέπει όλοι να ανεβάσουν ξανά ρυθμό σε όλα τα επίπεδα, αν δεν θέλουν να βρεθούν κι αυτοί προ εκπλήξεων.

Στουτγκάρδη για Έσε

Δεν είναι μόνο ο Ρέτσος υπό παρακολούθηση από γερμανικές ομάδες, υπάρχει και ο Έσε. Ο Αργεντίνος χαφ του Ολυμπιακού είναι στη λίστα της Στουτγκάρδης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει πρόταση τον Ιανουάριο. Δεν αποκλείεται οι Γερμανοί να κάνουν τελικά την κίνησή τους στο τέλος της σεζόν, στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Το θέμα είναι τι στάση θα κρατήσουν οι ερυθρόλευκοι και αυτό που προκύπτει αυτή τη στιγμή είναι πως είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για πώληση του Έσε αν δεχθούν μια πρόταση που θα καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις τους. Θα δούμε στην πορεία ποιο είναι αυτό το ποσό, η χρηματιστηριακή αξία του Αργεντίνου, πάντως, υπολογίζεται στα 14 εκατ. ευρώ. Σίγουρα, επομένως, στον Πειραιά θα ζητήσουν περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ, αν επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον της Στουτγκάρδης.

Προκαλεί ο Άρης…

Έτοιμος να ανοίξει κόντρα με τον Παναθηναϊκό δείχνει ο Άρης, μετά τη νίκη του στο Αλεξάνδρειο. Ο Ρίτσαρντ Σιάο έκανε κάποιες αναρτήσεις στα social media που δεν πέρασαν φυσικά απαρατήρητες, ενώ στους πράσινους δεν θεωρούν τυχαία και τη στάση των οπαδών των κίτρινων, οι οποίοι πήγαν να… χρεώσουν στον Παναθηναϊκό το σκάνδαλο με τον Λιόλιο. Με τον οποίο, παρεμπιπτόντως, είχε και έχει άριστες σχέσεις ο Σπανούλης, προπονητής της Εθνικής ομάδας. Ο Άρης έχει ενισχυθεί και θα ενισχυθεί κι άλλο, δεν τον παίρνει όμως να ανοίξει κόντρα με τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, είναι πιο δυνατός οικονομικά και είναι και μέτοχος της Euroleague. Διοργάνωση στην οποία θέλει να μπει ο Άρης και για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί και την ψήφο του Γιαννακόπουλου. Ο οποίος, αργά ή γρήγορα, θα απαντήσει σε όλα αυτά.

Στόχος ο Ντιαρά

Στον Παναθηναϊκό, πάντως, προς το παρόν ασχολούνται με τα μεταγραφικά και όχι με τον Άρη. Πριν λίγες μέρες είχαμε αναφέρει το όνομα του Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια για τη θέση του σέντερ και υπάρχει όντως ενδιαφέρον. Στη Σερβία, μάλιστα, αρχίζουν και γράφουν ότι ο παίκτης αρέσει πολύ στον Ομπράντοβιτς και ότι θα τον ήθελε στην ομάδα του. Ο Γιαννακόπουλος το καλοκαίρι έκανε πραγματικότητα κάθε επιθυμία του Ζοτς και έτσι θα συνεχίσει. Ο Ντιαρά, επομένως, αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι διατεθειμένος να σπάσει το συμβόλαιο του παίκτη με τη Βίρτους Μπολόνια. Το θέμα είναι τι στάση θα κρατήσουν οι Ιταλοί, αν θα μπουν σε διαδικασία συζητήσεων ακούγοντας και την επιθυμία του παίκτη ή αν θα το ξεκόψουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση πώλησή τους πριν το τέλος της σεζόν.