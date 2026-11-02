Στον δικηγόρο της έχει παραδώσει η Αγγελική Ηλιάδη βίντεο με σχόλια που έγιναν εις βάρος της, μετά τη δημόσια τοποθέτησή της για τα ομόφυλα ζευγάρια και την οικογένεια. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά από κανέναν να συμφωνήσει μαζί της, αλλά περιμένει να γίνονται σεβαστές οι προσωπικές της απόψεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είχε πει, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός πρέπει να είναι αμοιβαίος.

«Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως σέβομαι τις απόψεις όλων, έτσι περιμένω να σεβαστούν και οι άλλοι τις δικές μου απόψεις, χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν σημαίνει αυτό, όμως, ότι δεν εύχομαι την ευτυχία όλων των ανθρώπων», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στον δικηγόρο της, στον οποίο παρέδωσε βίντεο που σχετίζονται με όσα έχουν ειπωθεί για την ίδια και τα παιδιά της.

«Υπήρξαν βιντεάκια που είναι ήδη στα χέρια του δικηγόρου μου. Πες για μένα ό,τι θες, αλλά όταν πιάνεις στο στόμα σου τα παιδιά μου, θα αναλάβει ο νόμος και οι δικαστικές αίθουσες», πρόσθεσε.

Τι είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη για τα ομόφυλα ζευγάρια

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν μετά από βίντεο που δημοσίευσε η Αγγελική Ηλιάδη στα Instagram Stories της, στο οποίο εξέφρασε τις απόψεις της για τη δημιουργία οικογένειας και τη γονεϊκότητα από ομόφυλα ζευγάρια.

Αφορμή, όπως είχε εξηγήσει, στάθηκε ένα βίντεο νεαρής γυναίκας που σχολίαζε όσα είχε πει η ίδια για την οικογένεια. Η τραγουδίστρια αντέδρασε σε όσα άκουσε και υποστήριξε ότι η βιολογική δημιουργία ενός παιδιού προϋποθέτει έναν άντρα και μία γυναίκα.

Στην αρχική της τοποθέτηση είχε αναφέρει:

«Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει “δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;”. Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε;

Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».