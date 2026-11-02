Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής άφησε πίσω της η κακοκαιρία που σάρωσε τη Ρόδο τα ξημερώματα της Δευτέρας, με την αδιάκοπη βροχόπτωση, που διήρκεσε σχεδόν 17 ώρες, να προκαλεί σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και μεγάλες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικές υποδομές.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν τα χωριά της ανατολικής πλευράς του νησιού, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα, μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους και παρασύροντας οχήματα.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η εικόνα του βίντεο που μεταδίδει το Orange Press απο μια πλαγιά βουνού να γλυστράει στο οδικό δίκτυο ανάμεσα σε Φαληράκι και Καλλιθέα.

Αρχάγγελος: Υπερχείλισε ποταμός και παρασύρθηκαν τουλάχιστον 60 αυτοκίνητα

Στο επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων βρέθηκε ο Αρχάγγελος, όπου η υπερχείλιση ποταμού προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με τα νερά να εισβάλλουν σε δεκάδες κατοικίες και επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τουλάχιστον 60 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, αποτυπώνοντας την ένταση με την οποία εκδηλώθηκε η κακοκαιρία στην περιοχή.

Παράλληλα, σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε βασικές υποδομές, με την κατάσταση να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Νέο χτύπημα λίγες εβδομάδες μετά τη φονική κακοκαιρία στα Στεγνά

Η νέα καταστροφή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η ευρύτερη περιοχή είχε δοκιμαστεί από έντονα καιρικά φαινόμενα μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Στις 14 Οκτωβρίου, στα γειτονικά Στεγνά, ένας 62χρονος είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κακοκαιρίας.

Το νέο κύμα πλημμυρών έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πληγείσες περιοχές, με τις ζημιές σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες να είναι εκτεταμένες.

Κατολισθήσεις σε Καλλιθέα και Φαληράκι – Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή Καλλιθέας – Φαληρακίου, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Όπως αποτυπώνεται στις εικόνες του Orange Press Agency, χώματα και άλλα υλικά έχουν καταλήξει σε τμήματα του οδικού δικτύου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι κατολισθήσεις προστίθενται στις πλημμύρες που έχουν πλήξει το νησί, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και τις εργασίες αποκατάστασης.

Λάσπες και φερτά υλικά στα Αφάντου και στη νότια Ρόδο

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στα Αφάντου, αλλά και σε οικισμούς της νότιας Ρόδου, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε συσσώρευση λάσπης και φερτών υλικών.

Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από τα υλικά που μετέφεραν τα νερά, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνσή τους και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η έκταση των ζημιών αναδεικνύει τη σφοδρότητα των φαινομένων που έπληξαν το νησί, με τις προσπάθειες αποκατάστασης να επικεντρώνονται στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.