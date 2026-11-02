Δύο νέα βίντεο από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, στις 21 Σεπτεμβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το πρώτο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους, ενώ το δεύτερο φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων περίπου μία ώρα αργότερα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη. Αρχικά διακρίνεται η λάμψη και ακολουθεί ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ο οποίος ενεργοποιεί τους συναγερμούς σε παρακείμενα κτήρια. Στη συνέχεια, πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ θραύσματα εκτοξεύονται στον αέρα.

Τα πλάνα αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία είχε τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς.

Το βίντεο από τον Νέο Κόσμο και οι κινήσεις των κατηγορουμένων

Στο δεύτερο βίντεο, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στον Νέο Κόσμο, φέρονται να καταγράφονται οι τρεις κατηγορούμενοι περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον 55χρονο με το παρατσούκλι «Μπούμπου», τον 37χρονο που είναι γνωστός ως «Αργύρης» και έναν 34χρονο. Οι τρεις άνδρες φέρονται να μοιράζονται κλοπιμαία, ενώ η περιοχή της Πλάκας είχε ήδη συγκλονιστεί από την έκρηξη.

Το συγκεκριμένο υλικό εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση και τις κινήσεις των κατηγορουμένων μετά το περιστατικό.

Η έρευνα για την έκρηξη στην Πλάκα

Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από το κτήριο.

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι βρίσκονταν στο κτήριο, αρνήθηκαν ωστόσο ότι οι ενέργειές τους προκάλεσαν την έκρηξη.

Το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Κατά την προσαγωγή τους στα δικαστήρια, ένας από τους κατηγορουμένους δήλωσε: «Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη». Ένας ακόμη εξέφρασε τη συγγνώμη του για τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εμπρησμό και έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, οι συγγενείς των Αμερικανών τουριστών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.