Ασταμάτητη είναι η Μαρκό, η οποία στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League 2 νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου παρέμεινε αήττητη, έφτασε στους 25 βαθμούς και ξέφυγε με 8 βαθμούς διαφορά τόσο από τον δεύτερο Πανιώνιο, όσο και από την τρίτη Athens Kallithea.

Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους στο 27′ ο Μίλερ με κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 70’ ο Μεντόζα με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β’ 2-1

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 1-0

Πανιώνιος – Πανσερραίκός 5-0

ΠΑΟΚ Β’ – Ζάκυνθος 1-1

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Πύργος 1-1

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό – Καλαμαριά 2-0