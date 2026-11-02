Ασταμάτητη είναι η Μαρκό, η οποία στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League 2 νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου παρέμεινε αήττητη, έφτασε στους 25 βαθμούς και ξέφυγε με 8 βαθμούς διαφορά τόσο από τον δεύτερο Πανιώνιο, όσο και από την τρίτη Athens Kallithea.
Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους στο 27′ ο Μίλερ με κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 70’ ο Μεντόζα με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 1-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β’ 2-1
Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 1-0
Πανιώνιος – Πανσερραίκός 5-0
ΠΑΟΚ Β’ – Ζάκυνθος 1-1
Αστέρας Τρίπολης Β’ – Πύργος 1-1
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Μαρκό – Καλαμαριά 2-0