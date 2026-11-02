Μήνυμα για ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στέλνει το Ιράν, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποδοχή των όρων του για το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας έχει παραχωρήσει στην κυβέρνηση «ορισμένες εξουσίες» σχετικά με τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τεχεράνη αναζητά διπλωματική διέξοδο, με το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο.

Πεζεσκιάν: «Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με διάλογο»

Ο πρόεδρος του Ιράν εμφανίστηκε θετικός στην αναζήτηση λύσης μέσω της διπλωματικής οδού, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εξουσιών που παραχωρήθηκαν στην κυβέρνησή του.

«Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με διάλογο», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το IRNA.

Η αναφορά του στις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν από τον Ανώτατο Ηγέτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο τελευταίος έχει καθοριστικό ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις της ιρανικής ηγεσίας, ιδίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συγκεκριμένες εξουσίες που μεταβιβάστηκαν ούτε το εύρος της διαπραγματευτικής ευχέρειας της κυβέρνησης.

Αραγτσί: «Αν οι ΗΠΑ δεχθούν τους όρους μας, το Ορμούζ θα ανοίξει ξανά»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές επαφές μέσω τρίτων χωρών, με στόχο την επίτευξη πιθανής συμφωνίας.

Όπως δήλωσε στο IRNA, το Κατάρ και το Πακιστάν συγκαταλέγονται στους μεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνέδεσε ευθέως την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ με την αποδοχή των όρων που θέτει η χώρα του.

«Αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους μας, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει και πάλι και οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αραγτσί δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις της Τεχεράνης ούτε εάν έχει διαμορφωθεί κάποιο κοινά αποδεκτό πλαίσιο συμφωνίας.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κατάσταση στην περιοχή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διεθνή οικονομία, καθώς οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή της ναυσιπλοΐας μπορεί να επηρεάσει τις ενεργειακές αγορές και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι δηλώσεις της ιρανικής ηγεσίας υποδηλώνουν ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών ως βασικό μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη συμφωνία ή χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας.

Επικοινωνία Ρεζαεΐ με Πούτιν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα με τις διπλωματικές επαφές μέσω Κατάρ και Πακιστάν, η Τεχεράνη διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας τους βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, με το Ιράν να δηλώνει πρόθυμο να επιστρέψει στις συνομιλίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν αποδεκτοί οι όροι του από την αμερικανική πλευρά.