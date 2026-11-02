Σε 90 συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία κατανέμονται σε 20 υπουργεία, επικεντρώνεται ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας. Από αυτά, τα 27 προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα 63 μέσα στο 2027.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην οικονομία, την εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τη Δικαιοσύνη, την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα εργαζομένων και πολιτών. Ανάμεσά τους βρίσκεται το πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, με έμφαση στον έλεγχο των αλγοριθμικών αποφάσεων και στην προστασία όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Παράλληλα, προωθείται η μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν αλλαγές στο αντιντόπινγκ και ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων.

Οι 90 κυβερνητικές παρεμβάσεις σε 20 υπουργεία

Τον προγραμματισμό παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος και οι αρμόδιοι υπουργοί. Τον συντονισμό έχει η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα για κάθε υπουργείο, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από την αναμόρφωση δημόσιων υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων μέχρι την ενίσχυση των υποδομών και την αναβάθμιση της ασφάλειας. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η καταγραφή των 90 παραδοτέων δεν αντικαθιστά το σύνολο των δεσμεύσεων των υπουργείων, αλλά αποτυπώνει τις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στην οικονομία, προβλέπονται το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ του 2026, η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, καθώς και πρωτοβουλίες για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέοι κύκλοι ενισχύσεων για μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και περιοχές που έχουν ενταχθεί σε ειδικά καθεστώτα στήριξης.

Στην αγορά εργασίας, βασικές προτεραιότητες είναι η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους, η νομοθετική ρύθμιση για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών και η επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Οι αλλαγές στην εργασία μέσω αλγορίθμων και ψηφιακών πλατφορμών

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νομοσχέδιο με αντικείμενο τους κανόνες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Με αυτό επιχειρείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην οικονομία των πλατφορμών.

Το σχέδιο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη διαφάνεια στη χρήση αλγορίθμων που επηρεάζουν την εργασιακή καθημερινότητα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται αποτελεσματικότερα για τα κριτήρια και τις διαδικασίες με βάση τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά τη θέση τους, ενώ προβλέπεται και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τον προσδιορισμό της εργασιακής σχέσης όσων παρέχουν υπηρεσίες μέσω ψηφιακών εφαρμογών και πλατφορμών. Στόχος είναι να αποσαφηνίζεται το καθεστώς απασχόλησής τους, ώστε να εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανόνες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στα δικαιώματά τους.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη διαφάνεια στις συμβάσεις και στις συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσω των πλατφορμών, με ιδιαίτερη αναφορά στις σύνθετες σχέσεις υπεργολαβίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας, διευκόλυνση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Η Δικαστική Αστυνομία μετατρέπεται σε Σώμα Ασφαλείας

Μία ακόμη θεσμική αλλαγή που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αφορά τη Δικαστική Αστυνομία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εισηγήθηκε νομοσχέδιο για τη μετατροπή της υπηρεσίας σε ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας, με νέα οργανωτική δομή, ιεραρχία και ειδικό καθεστώς για το ένστολο προσωπικό.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης προβλέπεται η δημιουργία Αρχηγείου Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και η καθιέρωση βαθμών αξιωματικών και υπαξιωματικών. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ειδικό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αντίστοιχο με εκείνο που ισχύει για τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας.

Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την προστασία της δημόσιας τάξης στους χώρους των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, αλλά και την υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται η ασφάλεια των δικαστικών μεγάρων, η διατήρηση της τάξης στις αίθουσες των ακροατηρίων και η σύλληψη δραστών εγκλημάτων στους συγκεκριμένους χώρους.

Το προσωπικό της αναλαμβάνει επίσης, κατόπιν παραγγελίας των αρμόδιων αρχών, προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακριτικές πράξεις. Με τη νέα μορφή της υπηρεσίας προβλέπεται να αποκτήσει ιδιαίτερη επιχειρησιακή οργάνωση, ενώ οι ένστολοι θα υπάγονται σε ειδικό καθεστώς που θα αποτυπώνει τις απαιτήσεις της αποστολής τους.

Τι προβλέπεται για υγεία, σχολεία και φοιτητική στέγη

Στον τομέα της υγείας, ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συνέχιση και διεύρυνση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΙΙ», την οργάνωση και λειτουργία του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και την πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου κοινοτικής και κατ’ οίκον φροντίδας.

Στην εκπαίδευση, προβλέπεται η παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερα από 500 νέα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με την έναρξη των σχετικών μελετών. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για το Εθνικό Απολυτήριο.

Για το στεγαστικό ζήτημα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προώθηση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την αξιοποίηση κενών κατοικιών, τον πρώτο διαγωνισμό κοινωνικής αντιπαροχής και την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων με στόχο τη δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Νέο τρένο Αθήνα – Θεσσαλονίκη και παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ

Στις υποδομές, το κυβερνητικό πλάνο περιλαμβάνει την παράδοση στην κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων από τις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Στον σιδηρόδρομο προβλέπεται η δρομολόγηση νέου τρένου στη σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των έργων και των προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.

Στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και της Δικαιοσύνης, προωθούνται η αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτηση δικαιολογητικών, η θέσπιση Ενιαίου Κώδικα Προσωπικού του Δημοσίου και η πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής κάρτας στους δημόσιους υπαλλήλους. Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της «Διαύγειας» και του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, προβλέπεται αναμόρφωση του οικοδομικού δικαίου και αναδιάρθρωση του Κτηματολογίου, με τη μετατροπή του σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης.

Φρεγάτες, ελικόπτερα και εργοστάσιο drones στη Μαλακάσα

Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την παραλαβή δύο φρεγατών FDI και την απόκτηση επτά ελικοπτέρων Romeo MH-60R. Προβλέπεται ακόμη η πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών, καθώς και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου μη επανδρωμένων μέσων στη Μαλακάσα.

Στην εσωτερική ασφάλεια, σχεδιάζεται η δημιουργία τριών νέων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και η αναβάθμιση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, η δημόσια διαβούλευση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε 601 δημοτικές ενότητες, καθώς και μέτρα για την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη νησιωτικότητα. Στον κυβερνητικό προγραμματισμό εντάσσεται και η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέος κώδικας αντιντόπινγκ και αλλαγές στις επενδύσεις

Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε επίσης η νομοθετική πρωτοβουλία για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον αναθεωρημένο Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή το 2027. Ο αναθεωρημένος κώδικας εγκρίθηκε ομόφωνα στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Ντόπινγκ, και προβλέπεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο του νόμου 4791/2021.

Στόχος του είναι η προστασία των αθλητών και όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, μέσα από κοινές και αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, αποτροπής και πρόληψης του ντόπινγκ.

Αλλαγές προωθούνται και στον Αναπτυξιακό Νόμο, με στόχο να περιοριστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει ότι ορισμένες αλλαγές σε εγκεκριμένες επενδύσεις δεν θα χρειάζονται πλέον ξεχωριστή αίτηση τροποποίησης και έγκριση από τη διοίκηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, μικρές διαφοροποιήσεις των επενδυτικών σχεδίων, περιορισμένες μειώσεις της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης, όπως η αντικατάσταση τραπεζικού δανείου από ομολογιακό, αλλά και αλλαγή της τοποθεσίας εγκατάστασης εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας.

Παράλληλα, επιχειρείται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδύσεων. Για σχέδια που λαμβάνουν επιχορήγηση, εφόσον η έκθεση ελέγχου κατατεθεί έως τις 30 Απριλίου, η σχετική απόφαση θα εκδίδεται μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Για τις επενδύσεις που ενισχύονται με φορολογική απαλλαγή, η έκδοση των αποφάσεων θα συνδέεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Μία ακόμη αλλαγή αφορά τη διάρκεια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση από έξι σε τρία χρόνια, ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η διάρκεια θα περιοριστεί στα πέντε χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί ο τουριστικός τομέας, για τον οποίο διατηρείται δεκαετής περίοδος υποχρεώσεων.