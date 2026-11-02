Την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου την τελευταία επταετία, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.

Σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026, που διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας, ενώ αναφέρθηκε και στο πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Σοβαροί πρέπει να είμαστε, όχι ευχάριστοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας και όχι σε υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, με την επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων, τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Όπως υποστήριξε, οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και αποτελούν τα θεμέλια για τη διατήρηση της σταθερότητας και την αποφυγή επιστροφής σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση των επενδύσεων και στον τριπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδύσεων σε σύγκριση με το 2019, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποκτά παρουσία σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων (data centers), η φαρμακοβιομηχανία και οι τεχνολογίες αιχμής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτής της πορείας.

Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται προς την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας της και επιδιώκει μια τρίτη συνεχόμενη εντολή, κάτι που, όπως σημείωσε, δεν έχει προηγούμενο και συνοδεύεται από αναμενόμενη κόπωση.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι πολίτες θα κληθούν να αξιολογήσουν την κυβερνητική πορεία και να επιλέξουν με κριτήριο την πρόοδο της χώρας.

Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αλήθειας και ευθύνης, με νέες ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις, θέτοντας ως δίλημμα των επόμενων εκλογών την «ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή τις περιπέτειες λόγω ακυβερνησίας».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πολιτική αστάθεια δεν λειτουργεί θετικά για την οικονομία, διευκρινίζοντας ότι την τελική απόφαση θα λάβουν οι πολίτες, καθώς «ο λαός είναι το αφεντικό».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμη ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξελέγη δύο φορές παρουσιάζοντας, κατά την εκτίμησή του, ένα πρόγραμμα περιορισμένων και υλοποιήσιμων δεσμεύσεων.

Οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χατζηδάκης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Απαντώντας στις ανησυχίες ότι η λήξη του Ταμείου θα δημιουργήσει σημαντικό κενό στην οικονομική δραστηριότητα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν είναι ακριβής.

Όπως εξήγησε, το βασικό ζητούμενο είναι η περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τη δυναμική της οικονομίας και τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της χώρας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της Ελλάδας ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα θα βρεθεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην εφαρμογή των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις Draghi και Letta.

Υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες εκθέσεις δεν πρέπει να παραμείνουν «κενό γράμμα», αλλά να οδηγήσουν σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα, η μετανάστευση, η κοινωνική ανθεκτικότητα και η συνοχή, καθώς και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ναυτιλία, στη θαλάσσια ασφάλεια και στις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι διεθνείς εξελίξεις στη διακίνηση καυσίμων και στις τιμές.

Δημοσιονομική υπευθυνότητα και αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει βιώσει επανειλημμένα οικονομικές κρίσεις και χρεοκοπίες, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.

Χρησιμοποιώντας την εικόνα του μύθου του Σισύφου, επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία έχει ιστορικά περάσει από διαδοχικές περιόδους προόδου και οπισθοδρόμησης.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει ένα πειστικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, χωρίς να υπερβαίνει τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κυβέρνηση επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά τους πολίτες, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει περισσότερους πόρους από εκείνους που πραγματικά υπάρχουν.

Επικαλέστηκε μάλιστα τη φράση «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος», επισημαίνοντας την ανάγκη να διατηρηθούν ενεργές οι παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας, ώστε το κράτος να εξασφαλίζει έσοδα για τη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών της στα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ευρώπη ως προς τα μέτρα ενεργειακής στήριξης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πρόοδος της οικονομίας αποτυπώνεται στην αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, καθώς και στη μείωση της ανεργίας.

Παραγωγική οικονομία, ίσες ευκαιρίες και δημογραφικό

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, βασικός στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η διαμόρφωση μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας, η οποία θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα στηρίζει την αύξηση των μισθών.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των πολιτών, αναφερόμενος ειδικότερα στην ανάγκη στήριξης των παιδιών που μεγαλώνουν στα ελληνικά νησιά.

Όπως σημείωσε, οι σχετικές παρεμβάσεις συνδέονται και με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση ως ευκαιρία για την προώθηση αλλαγών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, με μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Άμυνα και μεγάλες αστικές παρεμβάσεις

Αναφερόμενος στα ζητήματα εθνικής άμυνας, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή και οφείλει να ενισχύει σταθερά τις αμυντικές της δυνατότητες.

Όπως σημείωσε, η φιλοπατρία δεν μετριέται με κορώνες, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ασφάλεια της χώρας.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης μεγάλων παρεμβάσεων στην Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Ελαιώνα.

Όπως επισήμανε, η παρέμβαση στον Ελαιώνα δεν περιορίζεται στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, αλλά αφορά μια ευρύτερη αστική ανάπλαση, η οποία θα μπορούσε να αποκτήσει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της επένδυσης στο Ελληνικό.