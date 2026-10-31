Χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νέοι, κατέκλυσαν το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, τους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία, για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος ζωής και τα προβλήματα στην εκπαίδευση.

Η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ανήλθε σε 320.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με τους 410.000 διαδηλωτές του προηγούμενου Σαββάτου και τους 550.000 της 17ης Οκτωβρίου, όταν ξέσπασαν ταραχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η ένταση κλιμακώθηκε προς το τέλος των πορειών στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και άλλες γαλλικές πόλεις, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση δακρυγόνων εναντίον ορισμένων ατόμων που βρίσκονταν στις παρυφές των διαδηλώσεων.

Halloween protests underway in Paris. A Molotov cocktail appears to have been hurled at riot police. https://t.co/n2X8Yc9SBe — Open Source Intel (@Osint613) October 31, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, προειδοποίησε για τον «πολύ υψηλό κίνδυνο» επεισοδίων, ιδιαίτερα μετά τη δύση του ηλίου, ανήμερα του Halloween. Η ανησυχία των αρχών είναι έντονη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί μετά τα επεισόδια, τις ταραχές και τις λεηλασίες που αμαύρωσαν τις κατά βάση ειρηνικές διαδηλώσεις της 17ης και της 24ης Οκτωβρίου.

Στην Πορτ ντε Μπαγκνολέ, στα ανατολικά όρια του Παρισιού, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται το απόγευμα του Σαββάτου, πίσω από μια ομάδα φοιτητών που επρόκειτο να ηγηθούν της πορείας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Μέλη της περιφρούρησης της CGT, ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας, βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στους γύρω δρόμους.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι διαφορετικά

Στην πορεία συμμετείχαν μαθητές λυκείου που διαμαρτύρονται για το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ακτιβιστές για το κλίμα, αλλά και πολίτες που εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής. Ανάμεσα στο πλήθος ξεχώριζαν και ορισμένες αποκριάτικες μεταμφιέσεις λόγω του Halloween, όπως ένας διαδηλωτής ντυμένος ζόμπι, εμπνευσμένος από τον Μάικλ Τζάκσον στο βιντεοκλίπ «Thriller», ένας πειρατής και ένας Spider-Man.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα με πρωτοβουλία μαθητών λυκείου, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις εγκαταλελειμμένες σχολικές υποδομές, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο θεωρούν άδικο για τους μαθητές από λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά στρώματα. Στη συνέχεια, στο κίνημα προσχώρησαν συνδικάτα και άλλες ομάδες πολιτών που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, προβάλλοντας διαφορετικά αιτήματα.

Plusieurs cocktails molotov jetés contre les forces de l’ordre à Paris. Situation très tendue porte de Charenton. #31octobre #Paris https://t.co/G32fnaDICG — Luc Auffret (@LucAuffret) October 31, 2026

Παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των διαδηλωτών παραμένει ειρηνική, ομάδες ταραχοποιών επιτίθενται συστηματικά στις αστυνομικές δυνάμεις με πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα. Ορισμένες συγκεντρώσεις έχουν εξελιχθεί σε εκτεταμένα επεισόδια και βανδαλισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου, στις οποίες η αστυνομία έχει απαντήσει με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, εκτοξευτήρες νερού και άλλες μεθόδους καταστολής, που έχουν προκαλέσει και σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα μέτρα για την αποτροπή των επεισοδίων

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή νέων επεισοδίων, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι οι πορείες του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν εκτός των κέντρων των πόλεων, με στόχο την προστασία των εμπορικών καταστημάτων. Στο Παρίσι, οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) και στην περιοχή Les Halles από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 για ασυνόδευτους ανηλίκους στην περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων. Ωστόσο, δικαστήριο του Παρισιού είχε αναστείλει την Τετάρτη προηγούμενη αντίστοιχη απαγόρευση, κρίνοντας ότι συνιστούσε σοβαρό και παράνομο περιορισμό της ελευθερίας μετακίνησης.

Κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ανάλογη κινητοποίηση καταγράφεται και στη Γερμανία, όπου η πρωτοβουλία νεολαίας «Gen Z regelt» («Η Gen Z αναλαμβάνει δράση») κάλεσε σε διαδηλώσεις σε περίπου 30 πόλεις, με αιτήματα για την εκπαίδευση, την υγεία, την προστασία του κλίματος και ένα προσιτό κόστος διαβίωσης, καθώς και κατά της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερα από 180.000 άτομα είχαν δηλώσει συμμετοχή μέσω διαδικτύου.

🇩🇪 Die Polizei hat den Demonstrationszug der #GenZregelt in Köln wegen Pyrotechnik und Vermummung gestoppt. Mittlerweile wurde die Kundgebung von den Organisatoren vollständig aufgelöst. Nach der Beendigung eskalierte die Lage vor Ort durch Böllerwürfe und den Einsatz von Wasserwerfern. — Nachrichten (@NewsFokus) October 31, 2026

Στο Βερολίνο, η αστυνομία ανέμενε περίπου 10.000 διαδηλωτές στην Πύλη του Βραδεμβούργου. Ορισμένα καταστήματα στη λεωφόρο Κουρφίρστενταμ κάλυψαν προληπτικά τις βιτρίνες τους με ξύλινες επιφάνειες, αν και οι αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημέρωση για συγκεκριμένες απειλές βίας.

Στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, η καταλανική αστυνομία σχεδίαζε να ενεργοποιήσει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, μετά από ανώνυμο δίκτυο στο TikTok που κάλεσε σε νέες συγκεντρώσεις. Τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββάτου είχαν οδηγήσει σε περίπου 130 συλλήψεις, στην πλειονότητά τους ανηλίκων.

Τέλος, σε επιφυλακή βρίσκονταν και οι ιταλικές αστυνομικές αρχές, μετά τις συγκρούσεις στο Μιλάνο, το Τορίνο και την Μπολόνια, ενώ καλέσματα για διαδηλώσεις μέσω TikTok κυκλοφόρησαν επίσης στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Πορτογαλία.