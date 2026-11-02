Ένα ταξίδι στη μαγεία της ιταλικής αισθητικής περιμένει απόψε τα μοντέλα στο «GNTM 7», σε ένα σκηνικό που θυμίζει παραμυθένιο χωριό της Ιταλίας. Χρώματα, ατμόσφαιρα και ξεχωριστές εικόνες συνθέτουν μια δοκιμασία γεμάτη ομορφιά και στιλ. Απόψε στις 21:00, η μόδα συναντά την ιταλική φινέτσα!

Για άλλη μία φορά καλούνται να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την επιμέλεια του styling τους.

Αυτή τη φορά, φωτογραφίζονται πάνω σε ποδήλατα εν κινήσει, φορώντας bridal looks και υποδυόμενοι ζευγάρια που μόλις παντρεύτηκαν.

Ποιοι θα καταφέρουν να ισορροπήσουν πάνω στα ποδήλατα και ποιοι θα δυσκολευτούν στο πετάλι;

Ο φωτογράφος Διονύσης Κούτσης αναλαμβάνει να αποτυπώσει την απόλυτη ευτυχία των νεόνυμφων μοντέλων.

Δείτε το trailer του 13ου επεισοδίου:

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο: