Με δυνατές συγκινήσεις, έρωτες και προδοσίες, το «Ντέρτι» συνεχίζει να ξεδιπλώνει έναν κόσμο γεμάτο πάθη και διλήμματα. Μια σειρά που αποτυπώνει τις πιο έντονες πλευρές της ζωής και των σχέσεων, εκεί όπου κάθε επιλογή έχει το δικό της τίμημα και κάθε συναίσθημα αφήνει το αποτύπωμά του.

Όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 19

Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα καταλαβαίνει πως ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη σχέση της με τη μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς ο Αλέκος και η Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της. Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο. Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, την ώρα που η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του. Και ενώ η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε sneak preview:

Ο κλοιός στενεύει επικίνδυνα γύρω από τη Στέλλα και τον Άρη

«Ο Αβραμίδης θα ψάξει να δει ποιος τον κάρφωσε, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεχτικοί»