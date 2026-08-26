Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Πύλο. Ο γιος του περιγράφει τις δραματικές στιγμές πάνω στο ιστιοφόρο, εξηγεί γιατί η μητέρα του δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σημείο της πτώσης και αποκαλύπτει ότι είχε καταγράψει τις ακριβείς συντεταγμένες όπου χάθηκε ο πατέρας του.

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 66χρονο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα ενώ ταξίδευε με τη σύζυγό του από τις Συρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο.

Η νέα μαρτυρία του γιου του, Σέρχιο, δίνει πλέον μια σαφέστερη εικόνα για όσα συνέβησαν πάνω στο σκάφος λίγα δευτερόλεπτα πριν ο 66χρονος χαθεί από τα μάτια της γυναίκας του.

Σύμφωνα με την οικογένεια, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από τη Σικελία τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μία ημέρα αργότερα και ενώ το σκάφος βρισκόταν περίπου 150 ναυτικά μίλια από τη στεριά, ο 66χρονος είχε πιάσει έναν τόνο και τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα.

Τότε συνέβη το μοιραίο.

Όπως περιγράφει ο γιος του, ο πατέρας του πήρε έναν κουβά προκειμένου να καθαρίσει τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.

«Η μητέρα μου, λόγω του σοκ, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει», ανέφερε ο Σέρχιο στο «Live News», εξηγώντας ότι μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα ο πατέρας του είχε πλέον χαθεί από το οπτικό της πεδίο.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο 66χρονος πιθανότατα γλίστρησε στο κατάστρωμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του ψαριού, εκδοχή που έχει μεταδοθεί και από ισπανικά μέσα.

Γιατί η σύζυγός του δεν κατάφερε να επιστρέψει

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των προηγούμενων ημερών αφορούσε το γιατί η 67χρονη σύζυγός του δεν κατάφερε να σταματήσει άμεσα το σκάφος και να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε πέσει ο άνδρας της.

Ο γιος τους δίνει πλέον τη δική του εξήγηση.

Όπως αναφέρει, ο πατέρας του είχε περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στη ναυσιπλοΐα, ενώ η μητέρα του δεν είχε την ίδια εξοικείωση με το συγκεκριμένο σκάφος.

Μάλιστα, το ιστιοφόρο «Theorema» ήταν καινούργιο για το ζευγάρι, μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και πιο απαιτητικό στον χειρισμό, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Σέρχιο.

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, προσπάθησε να επιβραδύνει το σκάφος χρησιμοποιώντας τα πανιά, χωρίς όμως να καταφέρει να επιστρέψει στο σημείο της πτώσης.

Είχε τις ακριβείς συντεταγμένες

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νέα πληροφορία ότι η 67χρονη κατέγραψε τις ακριβείς συντεταγμένες του σημείου όπου ο σύζυγός της έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον γιο της, προσπάθησε αμέσως να εκπέμψει σήμα SOS μέσω ασυρμάτου.

Η προσπάθεια όμως δεν απέδωσε.

Ο Σέρχιο υποστηρίζει ότι είτε ο ασύρματος δεν λειτούργησε σωστά είτε δεν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία εκπομπής του σήματος κινδύνου.

Το σκάφος στο μεταξύ συνέχισε την πορεία του.

Όπως εξηγεί, η μητέρα του δεν γνώριζε αρκετά από μηχανικά θέματα ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να εξαντληθούν και τα καύσιμα.

Για ημέρες βρέθηκε ουσιαστικά μόνη στη θάλασσα, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας.

Μόνο την Παρασκευή 21 Αυγούστου, τρεις ημέρες μετά την πτώση του συζύγου της, κατάφερε να αποκτήσει τηλεφωνικό σήμα και να ζητήσει βοήθεια.

«Η μητέρα μου δεν είναι τρελή»

Ο γιος του αγνοούμενου επιχειρηματία θέλησε παράλληλα να απαντήσει σε όσα έχουν ακουστεί σχετικά με τη συμπεριφορά της μητέρας του τις ημέρες που παρέμεινε μόνη πάνω στο σκάφος.

Ξεκαθάρισε ότι η γυναίκα δεν κρατούσε κάποιο ημερολόγιο ούτε κατέγραφε τις σκέψεις ή τα συναισθήματά της.

Το μόνο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σημειώσει ήταν οι συντεταγμένες όπου είχε πέσει ο άνδρας της.

«Η μητέρα μου δεν είναι τρελή, δεν παίρνει κανένα φάρμακο», τόνισε, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις εικασίες γύρω από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Η γυναίκα έχει υποστεί ισχυρό ψυχολογικό σοκ μετά την τριήμερη περιπέτειά της και την εξαφάνιση του συζύγου της, με ισπανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι χρειάστηκε ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη μετά τη διάσωσή της.

Συνεχίζεται η αγωνία για τον 66χρονο

Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν είναι επιχειρηματίας από το Μπούργος της Ισπανίας και είχε συνταξιοδοτηθεί το 2021. Τα τελευταία χρόνια ταξίδευε συχνά με τη σύζυγό του στη Μεσόγειο και θεωρούνταν ιδιαίτερα έμπειρος στη θάλασσα.

Η οικογένεια εξακολουθεί να ζητά τη συνέχιση και ενίσχυση των ερευνών.

Οι ιταλικές Αρχές έχουν κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση, καθώς το σημείο όπου εκτιμάται ότι έπεσε ο 66χρονος βρίσκεται στην περιοχή δικής τους ευθύνης, ενώ στην υπόθεση έχουν εμπλακεί και οι ελληνικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Οκτώ ημέρες μετά την πτώση του στη θάλασσα, η αγωνία παραμένει.

Για την οικογένειά του, όμως, οι συντεταγμένες που πρόλαβε να καταγράψει η σύζυγός του αποτελούν ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για να ανασυντεθεί με ακρίβεια η πορεία του σκάφους και να επικεντρωθούν οι έρευνες στην περιοχή όπου ο 66χρονος εθεάθη για τελευταία φορά.