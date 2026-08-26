Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Πέτερ Νάντας, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ουγγρικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, συγγραφέας που μετέτρεψε τη μνήμη, το σώμα, την Ιστορία και τις πιο βαθιές ανθρώπινες σχέσεις σε ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό λογοτεχνικό σύμπαν.

Ο βραβευμένος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος πέθανε το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, στο σπίτι του στο Γκόμποσεγκ της δυτικής Ουγγαρίας. Την είδηση για τον θάνατό του έκανε γνωστή η οικογένειά του, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Ο Νάντας γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 14 Οκτωβρίου 1942 και μεγάλωσε μέσα σε μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η πολιορκία της Βουδαπέστης, η καταστροφή του ουγγρικού εβραϊσμού και, στη συνέχεια, το ασφυκτικό πολιτικό περιβάλλον της κομμουνιστικής Ουγγαρίας δεν αποτέλεσαν απλώς ιστορικό φόντο στη ζωή του. Θα επέστρεφαν ξανά και ξανά στα βιβλία του, μέσα από οικογενειακές ιστορίες, σιωπές, απωθημένες μνήμες και προσωπικά τραύματα.

Πριν αφοσιωθεί στη λογοτεχνία, εργάστηκε ως φωτογράφος, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφος. Η ακρίβεια με την οποία παρατηρούσε μια χειρονομία, ένα πρόσωπο, ένα σώμα ή μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια έγινε αργότερα ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της γραφής του.

Τα βιβλία που τον έκαναν γνωστό σε όλο τον κόσμο

Ανάμεσα στα έργα που καθιέρωσαν τον Νάντας βρίσκεται το «Τέλος ενός οικογενειακού χρονικού», το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, σε μετάφραση της Μανουέλα Μπέρκι. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, ο συγγραφέας αφηγείται τη διάλυση μιας οικογένειας στη σταλινική Ουγγαρία της δεκαετίας του 1950, μπλέκοντας την προσωπική μνήμη με την πολιτική και την Ιστορία.

Ακολούθησε το «Βιβλίο των αναμνήσεων», ένα από τα σημαντικότερα έργα του, που εκδόθηκε στην Ουγγαρία το 1986 έπειτα από πολυετή σύγκρουση με τη λογοκρισία. Το πολυεπίπεδο μυθιστόρημα, στο οποίο διαφορετικές αφηγήσεις και χρονικές περίοδοι καθρεφτίζονται η μία μέσα στην άλλη, οδήγησε πολλούς κριτικούς να συγκρίνουν τον Νάντας με τον Μαρσέλ Προυστ, τον Τόμας Μαν και τον Τζέιμς Τζόις.

Το πλέον μνημειώδες έργο του ήταν οι «Παράλληλες ιστορίες», ένα τεράστιο μυθιστορηματικό οικοδόμημα που χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες δουλειάς. Μέσα από αλληλένδετες ζωές και ιστορίες, ο Νάντας διέτρεξε έναν ολόκληρο ευρωπαϊκό αιώνα: τον ναζισμό, τον πόλεμο, την ουγγρική εξέγερση του 1956, τον κομμουνισμό και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Στα ύστερα χρόνια του επέστρεψε με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή στο ζήτημα της μνήμης μέσα από τις δίτομες «Λαμπερές λεπτομέρειες», ένα έργο που βρίσκεται ανάμεσα στην αυτοβιογραφία, την οικογενειακή ιστορία και τον απολογισμό του ευρωπαϊκού 20ού αιώνα. Εκεί δεν επιχειρεί απλώς να θυμηθεί, αλλά σχεδόν να ανακρίνει τις ίδιες του τις αναμνήσεις, εξετάζοντας εικόνες, μυρωδιές, ήχους και οικογενειακές αφηγήσεις για να διακρίνει τι πραγματικά συνέβη και τι κατασκεύασε με τον χρόνο η μνήμη.

Τα δύσκολα παιδικά του χρόνια ήταν η έμπνευσή του

Ο Νάντας είχε χάσει και τους δύο γονείς του πριν ακόμη ενηλικιωθεί. Η μητέρα του πέθανε από ασθένεια και ο πατέρας του αυτοκτόνησε, αφήνοντάς τον ορφανό στα 16 του χρόνια. Αυτές οι απώλειες, μαζί με τα οικογενειακά μυστικά και τη βία της εποχής στην οποία μεγάλωσε, έγιναν μέρος της πρώτης ύλης της λογοτεχνίας του.

Ακόμη και η δική του αναμέτρηση με τον θάνατο μετατράπηκε σε βιβλίο. Έπειτα από σοβαρό έμφραγμα, κατά το οποίο χρειάστηκε να τον επαναφέρουν στη ζωή, κατέγραψε την εμπειρία στο έργο «Ο δικός μου θάνατος», μεταφέροντας στη γραφή εκείνη την οριακή στιγμή ανάμεσα στη συνείδηση και στην ανυπαρξία.

Μεγάλη διεθνής αναγνώριση με πλήθος σημαντικών βραβείων

Η διεθνής αναγνώριση του Νάντας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, κυρίως στη Γερμανία και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό λογοτεχνικό χώρο. Είχε τιμηθεί με πλήθος σημαντικών διακρίσεων.

Μεταξύ άλλων, έλαβε το Βραβείο Ατίλα Γιόζεφ και το κορυφαίο ουγγρικό Βραβείο Κόσουτ, το Αυστριακό Κρατικό Βραβείο Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, το Βραβείο Βιβλίου της Λειψίας για την Ευρωπαϊκή Κατανόηση, το Διεθνές Βραβείο Vilenica, το γαλλικό Prix du Meilleur Livre Étranger, το Βραβείο Φραντς Κάφκα και το Würth Prize for European Literature. Το 2022 τιμήθηκε με το Berman Literature Prize, ενώ το 2025 έλαβε το Ειδικό Βραβείο της κριτικής επιτροπής του Prix Médicis.



Εξελέγη μέλος του περίφημου τάγματος Pour le Mérite για τις Επιστήμες και τις Τέχνες.

Με τον θάνατό του, η ευρωπαϊκή λογοτεχνία χάνει έναν συγγραφέα που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τις εύκολες αφηγήσεις. Για τον Πέτερ Νάντας, η Ιστορία δεν υπήρχε μόνο στα μεγάλα γεγονότα, αλλά και μέσα στο σώμα, στις οικογενειακές σιωπές, στις επιθυμίες και στις αναμνήσεις των ανθρώπων. Και σε αυτές ακριβώς τις μικρές, συχνά οδυνηρές λεπτομέρειες αναζήτησε σε όλη του τη ζωή τη μεγάλη εικόνα.