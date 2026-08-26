Τη δική της εκδοχή έδωσε η κλινική της Τουρκίας στην οποία έβαλε εμφυτεύματα δοντιών ο 53χρονος ομογενής και πλέον βρίσκεται σε ελληνικό νοσοκομείο να δίνει μάχη για τη ζωή του.

«Την γνωρίζω την οικογένεια. Ο 53χρονος ήταν δικός μου πελάτης. Είχα αναλάβει την επικοινωνία μαζί του και την οικογένειά του για όλα τα διαδικαστικά θέματα. Δεν είμαι αρμόδια να σας απαντήσω εγώ τι πήγε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από λίγη ώρα πληροφορήθηκα ότι η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ. Εξετάζουμε το θέμα με τους δικηγόρους μας, συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες και θα επανέλθουμε», είπε στο Live News υπάλληλος της κλινικής.

Την ίδια ώρα, ο 53χρονος δίνει τη δική του μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Στο πλευρό του νυχθημερόν η σύζυγός του που περιμένει ένα θετικό νέο από τους θεράποντες γιατρούς.

Σοκαριστικές κατηγορίες

Μετά την υπόθεση του 53χρονου, νέες κατηγορίες για την εν λόγω κλινική έρχονται στο φως από δημόσιες αξιολογήσεις ασθενών στο διαδίκτυο. Ενδεικτική είναι η δημόσια κατηγορία ασθενούς από την Ιταλία τον Νοέμβριο του 2022.

«Στο τηλέφωνο παρουσίαζαν μια εξιδανικευμένη εικόνα, αλλά φτάνοντας εκεί, κάθεσαι στην καρέκλα του χειρουργείου ελπίζοντας ότι θα σε ναρκώσουν, αλλά μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες ο αναισθησιολόγος σηκώνεται και φεύγει. Μένεις εμβρόντητος, αμφισβητώντας τον επαγγελματισμό ολόκληρου του κέντρου, και τελικά αποχωρείς. Δεν το συνιστώ».

Αυτά ισχυρίστηκε ο ασθενής σε δημόσια πλατφόρμα αξιολογήσεων. Αν και οι περισσότερες κριτικές είναι θετικές, υπάρχουν και ορισμένες που αν μη τι άλλο προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Οι γιατροί είναι νέοι και άπειροι. Το προσωπικό συνέχεια αλλάζει και η συμπεριφορά είναι ακατάλληλη. Παρεμπιπτόντως, κατά την πρώτη μας επίσκεψη, ο γιατρός μας εξέτασε με το παλτό του, αφού επέστρεψε από ένα διάλειμμα για τσιγάρο».

Κατηγορίες υπάρχουν και για τα εμφυτεύματα δοντιών με ορισμένους να λένε πως αναγκάστηκαν να ξαναταξιδέψουν στην Τουρκία για να επιδιορθώσουν τα δόντια τους.

«Η οδοντοστοιχία μας έσπασε δύο φορές. Ήρθαμε να την ξαναφτιάξουμε δύο φορές με δικά μας έξοδα. Είχαμε λάθος δάγκωμα, μακριά δόντια. Φτάσαμε και μια εβδομάδα αργότερα η οδοντοστοιχία μας έσπασε ξανά. Έχουν μια όμορφη κλινική, αλλά η θεραπεία είναι απαίσια».

Η κλινική διαφημίζει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, τις ανέσεις που προσφέρει, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικό βαν και φυσικά το άρτιο αποτέλεσμα που υπόσχεται σε δελεαστικές τιμές.

«Απλώς ένιωθα σαν μια επιχείρηση μαζικής παραγωγής σχεδιασμένη να βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα».