Η Ατλέτικο Μαδρίτης περνάει στην αντεπίθεση σε ό,τι αφορά το θέμα του Χουλιάν Άλβαρες και τονίζει πως δεν υπάρχει πιθανότητα να τον πουλήσει στη Μπαρτσελόνα.

Ο 26χρονος Αργεντίνος επιθετικός, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2030 με τους «ροχιμπλάνκος», αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της La Liga, καθώς κανείς δεν έχει εκτιμήσει το γεγονός ότι θέλει να φύγει και τη στάση που έχει κρατήσει όλο αυτό το διάστημα.

Από την πλευρά της Ατλέτικο απέφευγαν να αναφερθούν σε αυτό το θέμα, με το θέμα που έχει δημιουργηθεί όμως και με τη Μπαρτσελόνα να επιμένει ότι θέλει να τον αποκτήσει, αναγκάστηκαν να πάρουν θέση και το έκαναν μέσω της Marca.

«Ο ποδοσφαιριστής παρουσιάζεται ως το θύμα, αλλά το μόνο θύμα στην υπόθεση είμαστε εμείς. Μας έχουν βλάψει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τον πουλήσουμε στη Μπαρτσελόνα», είπε αρχικά στις δηλώσεις του παράγοντας της Ατλέτικο και συνέχισε.

«Αυτή η κατάσταση δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά με την αξιοπρέπεια. Έχει δημιουργηθεί μια εκστρατεία με πολλά ψέματα και μισές αλήθειες. Ο μόνος που πληρώνει το τίμημα για αυτό είναι η Ατλέτικο».

Σύμφωνα με τους Μαδριλένους, όποια ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Άλβαρες θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των… 500 εκατ. ευρώ που προβλέπει η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του.