Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Χανίων, όπου αλλοδαπός κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αστυνομικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε με θηλιά στον λαιμό, την οποία έφτιαξε από τα ρούχα του. Παρά την άμεση επέμβαση των αστυνομικών και τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας κατέληξε.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προσαχθεί σήμερα λίγο μετά τα ξημερώματα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτος διαρρήξεων σε οχήματα. Στη συνέχεια, συνελήφθη κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του από αλλοδαπό, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στον χώρο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.