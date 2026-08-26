Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι εξάρθρωσαν ένα κινέζικο κύκλωμα χάκερ που ήταν υπεύθυνο για παραβιάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τη NASA, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), την Αμερικανική Γερουσία και άλλες ευαίσθητες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι κατέσχεσε τομείς που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες χάκινγκ, με τις ονομασίες «QScan» και «QTRouter», οι οποίες, όπως δήλωσε, είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας. Μια ένορκη βεβαίωση ταυτοποίησε το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και τέσσερις ανώνυμες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα μεταξύ των θυμάτων των χάκερ.



Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε μήνυμα με το οποίο ζητήθηκε κάποιο σχόλιο. Το Πεκίνο αρνείται συστηματικά την ευθύνη για δραστηριότητες χάκινγκ.



Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι πλατφόρμες διευθύνονταν από μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, την Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, της οποίας τους πελάτες ανέφερε ότι περιλαμβάνονταν η πολιτική υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, και ο στρατός της, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Το Reuters δεν μπορέσε να εντοπίσει αμέσως στοιχεία επικοινωνίας για την Nanjing Xinjiuwei.



Από την ένορκη βεβαίωση προέκυψε ότι η υπολογιστική υποδομή της ομάδας είχε χρησιμοποιηθεί για να τεθούν σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές και άλλα ευαίσθητα δίκτυα στις ΗΠΑ και παγκοσμίως τουλάχιστον από το 2018.



Εμπειρογνώμονες που παρακολουθούν την κινεζική κυβερνοδραστηριότητα αναφέρουν ότι ιδιώτες εργολάβοι πραγματοποιούν τακτικά εισβολές υψηλού προφίλ για λογαριασμό διάφορων κινεζικών κυβερνητικών υπηρεσιών.



«Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των εταιρειών που προσφέρουν εξειδικευμένες επιθετικές υπηρεσίες έχει υπεραυξηθεί», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ο Ντακότα Κάρι, αναλυτής για την Κίνα στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne.