Τραγωδία χωρίς τέλος στα Ιμαλάια, με τουλάχιστον 95 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σαρωτικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ–Θιβέτ. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι ταξιδιώτες, ολόκληροι οικισμοί έχουν παρασυρθεί και οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς υπάρχει φόβος για νέο πλημμυρικό κύμα.

Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στο Νεπάλ, όπου ο αριθμός των νεκρών από τις ξαφνικές πλημμύρες αυξήθηκε στους 95, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας που μεταδίδει το Reuters, σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 95 σορούς, με τις Αρχές να φοβούνται ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά καθώς παραμένουν εκατοντάδες αγνοούμενοι.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Η καταστροφή έπληξε κυρίως την ορεινή περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, με τις περιοχές Σιαπρού Μπέσι και Τιμούρε να βρίσκονται ανάμεσα στις περισσότερο πληγείσες.

Τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και βράχων σάρωσαν σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν οικισμούς δίπλα στον ποταμό που ουσιαστικά εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι – Ανάμεσά τους πολλοί τουρίστες

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αγωνία για τους εκατοντάδες ανθρώπους με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE – MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.



🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

Οι αριθμοί μεταβάλλονται συνεχώς καθώς οι Αρχές διασταυρώνουν στοιχεία ταξιδιωτικών γραφείων και ξενοδοχείων. Το Reuters, επικαλούμενο το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ότι τουλάχιστον 341 ξένοι ταξιδιώτες αγνοούνται, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 100 Ινδοί, τρεις Αμερικανοί και 12 Βρετανοί.

Σε προκαταρκτική λίστα του Nepal Tourism Board είχαν καταγραφεί συνολικά 384 ταξιδιώτες χωρίς επικοινωνία, από τους οποίους 291 ήταν αλλοδαποί και 93 Νεπαλέζοι. Πολλοί από τους ξένους βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο προσκυνηματικών ταξιδιών προς το όρος Καϊλάς στο Θιβέτ.

Αγνοούνται επίσης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι δεν έχει νέα από οκτώ πολίτες της που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό έργο στην πληγείσα περιοχή.

BREAKING: A major flash-flood disaster has hit Nepal’s Rasuwa district, near the border with Tibet/China, after an event early Wednesday morning caused catastrophic flooding along the Trishuli and Bhotekoshi river systems.



According to preliminary information presented by… pic.twitter.com/63fVehw3Nm — GeoInsider (@InsiderGeo) August 26, 2026

Τι προκάλεσε την καταστροφή

Η ακριβής αιτία της πλημμύρας παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν προς μια εξαιρετικά επικίνδυνη αλληλουχία φυσικών φαινομένων.

Δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ δείχνουν ότι τεράστια κατολίσθηση πάγου, χιονιού και βράχων έπεσε στον ποταμό Lhende, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη συνοριακή διάβαση Ρασουβαγκάντι, προκαλώντας ένα γιγαντιαίο κύμα νερού και φερτών υλικών προς τις κατοικημένες περιοχές.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι ένας σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ, ο οποίος καταγράφηκε στην περιοχή περίπου επτά λεπτά πριν από τη χρονική στιγμή που κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την καταστροφική πλημμύρα.

Οι ειδικοί εξετάζουν εάν ο σεισμός προκάλεσε ή επιτάχυνε την κατάρρευση της μάζας πάγου και βράχων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά η αιτιώδης σχέση.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Φόβοι για δεύτερη πλημμύρα

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι Αρχές προειδοποιούν πως ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει.

Ειδικοί αναφέρουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει φράγμα από συντρίμμια και υλικά ανάντη του ποταμού. Αν αυτό υποχωρήσει απότομα, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα δεύτερο μεγάλο πλημμυρικό κύμα.

Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι στις όχθες των ποταμών Bhote Koshi, Trishuli και Narayani έχουν κληθεί να απομακρυνθούν από τις χαμηλές περιοχές και να κινηθούν προς ασφαλέστερα σημεία.

Οι προειδοποιήσεις έχουν επεκταθεί ακόμη και στην Ινδία. Στις πολιτείες Μπιχάρ και Ούταρ Πραντές έχει σημάνει συναγερμός λόγω των μεγάλων ποταμών που κατεβαίνουν από τα Ιμαλάια, ενώ μόνο στο Μπιχάρ περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από επικίνδυνες περιοχές. Οι Αρχές σχεδιάζουν, εφόσον χρειαστεί, την εκκένωση έως και 10.000–12.000 κατοίκων.

Οι διασώστες παλεύουν με τη λάσπη και τα νερά

Η επιχείρηση διάσωσης εξελίσσεται σε αγώνα με τον χρόνο.

Η μορφολογία της περιοχής, οι κατεστραμμένοι δρόμοι και η συνεχιζόμενη άνοδος της στάθμης των νερών έχουν δυσκολέψει δραματικά την πρόσβαση των συνεργείων.

Σε ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές, τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν, αναγκάζοντας τις ομάδες διάσωσης να επιχειρούν από το έδαφος όπου αυτό είναι δυνατό.

THE TERRIFYING MOMENT FLOOD WATERS HIT NEPAL



Heart goes out to those traumatized school children. What a horrific sight to endure. pic.twitter.com/T1vAEH1qVM — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) August 26, 2026

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η Κίνα έχει κινητοποιήσει εκατοντάδες διασώστες, οχήματα, ειδικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας, καθώς σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο συνοριακό πέρασμα Gyirong στο Θιβέτ.

Οι δρόμοι, οι τηλεπικοινωνίες και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ διέταξε την εντατικοποίηση των ερευνών για τους αγνοουμένους και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή μιας δεύτερης καταστροφής.

Τεράστιες ζημιές και στην ηλεκτροδότηση

Το πλήγμα στις υποδομές είναι επίσης πολύ μεγάλο.

Η Nepal Electricity Authority ανακοίνωσε ότι περίπου 430 MW παραγωγικής ισχύος, από υδροηλεκτρικές και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, με ζημιές σε μονάδες παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Γέφυρες έχουν παρασυρθεί, βασικοί οδικοί άξονες έχουν κλείσει και χωριά έχουν αποκοπεί, με τις Αρχές να μην είναι ακόμη σε θέση να υπολογίσουν το συνολικό μέγεθος των καταστροφών.

Το Νεπάλ βρίσκεται στην καρδιά της εποχής των μουσώνων, κατά την οποία οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο. Ωστόσο, η έκταση της σημερινής καταστροφής και η πιθανή εμπλοκή μιας μεγάλης κατολίσθησης πάγου και βράχων στα Ιμαλάια δημιουργούν νέα ερωτήματα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές της χώρας.

Προς το παρόν, η προτεραιότητα παραμένει μία: να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους εκατοντάδες αγνοουμένους πριν οι καιρικές συνθήκες ή ένα νέο πλημμυρικό κύμα κάνουν ακόμη δυσκολότερο το έργο των σωστικών συνεργείων.