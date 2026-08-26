Ο Ντόμινικ Σομποσλάι της Λίβερπουλ παρακολουθεί το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα play off του Champions League και έκανε story στα social media για το πρώτο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο Ούγγρος φορ της Ένωσης έκανε το 2-0 στο 12′ με δυνατό σουτ εντός περιοχής και δεν το πανηγύρισε μόνο ο ίδιος και οι οπαδοί της ομάδας του αλλά και ο συμπατριώτη του άσος της Λίβερπουλ.

Ο Σομποσλάι παρακολουθεί το παιχνίδι από την τηλεόραση και έκανε story στα social media για το γκολ του Βάργκα, γράφοντας χαρακτηριστικά «Lets gooo»!