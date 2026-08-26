Κοινοβουλευτικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την εκλογή νέου Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει αυτοδικαίως το αξίωμά της.

Η διαδικασία αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον μετά τη διαρροή από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προτίθεται να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κάλυψη της θέσης, με το όνομα της Έλενας Ακρίτα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής, για την εκλογή Αντιπροέδρου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Με βάση αυτό, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις για την εκλογή:

Να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι, δηλαδή το ένα τέταρτο των 300 βουλευτών.

Οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τις ψήφους «παρών».

Αρνητική ψήφος δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Η στάση της ΝΔ μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα

Το πρώτο όριο των 75 θετικών ψήφων θεωρείται ότι μπορεί να καλυφθεί. Ωστόσο, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την πρόταση δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα.

Εάν οι 156 βουλευτές της ΝΔ ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή και επιλέξουν το «παρών», η υποψηφιότητα δεν θα συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και δεν θα εκλεγεί.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει μόνο εάν η Νέα Δημοκρατία ή μεγάλος αριθμός βουλευτών της επιλέξει να απέχει από την ψηφοφορία. Σε αυτή την περίπτωση θα μειωθεί ο αριθμός των παρόντων και θα μπορούσε να διαμορφωθεί διαφορετική σχέση μεταξύ των θετικών ψήφων και των «παρών».

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει υποψήφιο;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αλλάξει την πρότασή του και να προτείνει διαφορετικό βουλευτή, εφόσον η ΝΔ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμη κοινοβουλευτική πηγή, η πρόταση μπορεί να αλλάξει μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ωστόσο, εάν η πρόταση που θα τεθεί στην ψηφοφορία καταψηφιστεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα πρόταση για την ίδια διαδικασία.

Η ίδια πηγή ανέφερε, παράλληλα, ότι μέχρι αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέσει επισήμως πρόταση με το όνομα της Έλενας Ακρίτα.

Έτσι, μέχρι να ανοίξει η διαδικασία της ψηφοφορίας, παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και τις τελικές επιλογές των κοινοβουλευτικών ομάδων να αναμένεται να κρίνουν την έκβαση.