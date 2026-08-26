Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0, στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Champions League και το σκορ είναι 4-0 μετά τα γκολ των Γιόβιτς (8′), Βάργκα (12′, 29′) και Μαρίν (55′ πεν.).

Η Ένωση μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 8′, όταν ο Ρότα έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιόβιτς με δυνατή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μάλιστα, συνέχισε να πιέζει και λίγα λεπτά μετά πανηγύρισε ξανά: Στο 12′ ο Μάγερ σέντραρε, ο Ρέλβας με το κεφάλι έδωσε στον Βάργκα και αυτός με ωραίο σουτ βρήκε δίχτυα για το 2-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και στο 29′ πέτυχαν κι άλλο γκολ, με τον Μάγερ να εκτελεί το κόρνερ και τον Βάργκα με κεφαλιά να σκοράρει ξανά, γράφοντας το 3-0 μέσα σε αποθέωση.

Η ΑΕΚ μπήκε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 55′ με πέναλτι του Μαρίν, μετά την ανατροπή του Γιόβιτς από τον Νέβες, έκανε το 4-0!