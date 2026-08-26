Για μία ημέρα τον χρόνο, ένα μικρό ισπανικό χωριό κοντά στη Βαλένθια παύει να έχει το συνηθισμένο του χρώμα. Οι δρόμοι, τα ρούχα, τα πρόσωπα, ακόμη και οι τοίχοι βάφονται κόκκινοι και για περίπου μία ώρα χιλιάδες άγνωστοι γίνονται μια μεγάλη παρέα που γελά, τρέχει και πετά ντομάτες.

Το περίφημο φεστιβαλ La Tomatina επέστρεψε την Τετάρτη στο Μπουνιόλ, με περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να αναμένονται στη φετινή γιορτή και έως 165 τόνους υπερώριμης ντομάτας να καταλήγουν στους δρόμους. Φορτηγά πέρασαν αργά μέσα από το πλήθος, μοιράζοντας το παράξενο «πολεμοφόδιο», ενώ μέσα σε λίγα λεπτά τα λευκά μπλουζάκια των συμμετεχόντων είχαν γίνει ροζ και κατακόκκινα.

Η εικόνα είναι χαοτική, αλλά η διάθεση σχεδόν παιδική: μουσική από τα μεγάφωνα, γέλια, προστατευτικά γυαλιά, άνθρωποι από διαφορετικές γωνιές του κόσμου και ντομάτες να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση. Υπάρχει μάλιστα ένας βασικός κανόνας: η ντομάτα πρέπει πρώτα να πιέζεται και να λιώνει στο χέρι πριν πεταχτεί, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.

Μια γιορτή που γεννήθηκε από έναν καβγά

Η ιστορία της Tomatina ξεκίνησε το 1945 και, όπως συμβαίνει με αρκετές όμορφες παραδόσεις, κανείς δεν φαίνεται να την είχε σχεδιάσει. Σύμφωνα με τον δήμο του Μπουνιόλ, μια ομάδα νεαρών προσπάθησε να μπει σε μια τοπική παρέλαση. Μέσα στην αναστάτωση ένας συμμετέχων έπεσε, ξέσπασε καβγάς και ένα κοντινό μανάβικο έδωσε, άθελά του, τα «πυρομαχικά»: οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να πετούν ο ένας στον άλλον ντομάτες. Την επόμενη χρονιά, οι νεαροί επέστρεψαν – αυτή τη φορά έχοντας φέρει τις ντομάτες από το σπίτι τους.

Η γιορτή πέρασε ακόμη και από περίοδο απαγόρευσης στη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, όμως επέζησε και από τη δεκαετία του 1980 άρχισε να γίνεται γνωστή πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας. Σήμερα περίπου το 40% των συμμετεχόντων τα τελευταία χρόνια προέρχεται από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερα πολλοί φτάνουν πλέον από την Ινδία. Ένας από τους λόγους είναι η ταινία του Bollywood «Zindagi Na Milegi Dobara» («Ζεις μόνο μία φορά») του 2011, η οποία σύστησε την Tomatina σε εκατομμύρια θεατές και έκανε αρκετούς να βάλουν το Μπουνιόλ στη λίστα των ταξιδιών που θέλουν κάποτε να κάνουν.

Και ύστερα από μία ώρα, όλα τελειώνουν σχεδόν απότομα. Ένας κανονιοβολισμός σημαίνει τη λήξη της «μάχης», οι συμμετέχοντες κατευθύνονται στα κοινόχρηστα ντους και οι δρόμοι ξεπλένονται με νερό. Το πιο παράξενο; Η πόλη συχνά καταλήγει καθαρότερη από πριν, καθώς το κιτρικό οξύ της ντομάτας λειτουργεί ως φυσικό καθαριστικό. Τα ρούχα μπορεί να μη σωθούν, αλλά αυτό μάλλον είναι το τελευταίο που απασχολεί όσους φεύγουν από το Μπουνιόλ γελώντας και κατακόκκινοι από την κορυφή ως τα νύχια