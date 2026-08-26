Η Μαρίνα Βερνίκου αποχαιρέτησε το δεύτερο παιδί της, καθώς ο γιος της μετακόμισε στην Ουάσινγκτον προκειμένου να σπουδάσει και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή με ένα μήνυμα για την ανεξαρτησία, την οικογένεια και την επιστροφή στο «σπίτι», όποια κι αν είναι η απόσταση.

Στην ανάρτησή της εξήγησε πως η αναχώρηση του παιδιού της δεν της προκάλεσε τη συγκίνηση που ίσως περίμενε. Αντίθετα, έγραψε πως αισθάνθηκε χαρά και υπερηφάνεια για την επιλογή του να φύγει, να σπουδάσει και να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή.

«Σήμερα άφησα το δεύτερο παιδί μου στην Ουάσινγκτον, για να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο της ζωής του. Να σπουδάσει, να γνωρίσει ανθρώπους, να κάνει λάθη, να μάθει, να γελάσει, να ονειρευτεί και σιγά σιγά να φτιάξει τη δική του ζωή».

Λίγο παρακάτω αναφέρθηκε και στο συναίσθημα που τη συνόδευσε τη στιγμή του αποχωρισμού:

«Και περίεργο… δεν έφυγα στενοχωρημένη. Έφυγα χαρούμενη και περήφανη».

Η οικογένεια ως σταθερό σημείο

Η Μαρίνα Βερνίκου στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σχέση ανάμεσα στην απόσταση και την οικογένεια. Για εκείνη, το γεγονός ότι ένα παιδί φεύγει μακριά δεν σημαίνει πως απομακρύνεται και από τους ανθρώπους του.

«Η απόσταση δεν μετριέται σε χιλιόμετρα όταν οι άνθρωποι είναι πραγματικά κοντά».

Μάλιστα συνέδεσε τη δική της εμπειρία από την οικογένεια στην οποία μεγάλωσε με αυτό που επιθυμεί να προσφέρει στα παιδιά της.

«Μεγάλωσα κι εγώ σε μια οικογένεια πολύ δεμένη και μέχρι σήμερα οι γονείς μου είναι από τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους. Αυτό ακριβώς ήθελα να δώσω και στα δικά μου παιδιά: την ασφάλεια να ξέρουν ότι μπορούν να φύγουν όσο μακριά θέλουν, γιατί το «σπίτι» τους θα είναι πάντα εκεί».

Το μήνυμα προς τον γιο της είχε ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση. Η ίδια του ζήτησε να αξιοποιήσει την ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά του και να γνωρίσει τον κόσμο χωρίς να φοβηθεί τις αλλαγές.

«Αγόρι μου, πήγαινε να ζήσεις.

Να γνωρίσεις τον κόσμο, να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και να μη φοβηθείς ποτέ να ανοίξεις τα φτερά σου».

Και ξεκαθάρισε πως, παρά τη νέα απόσταση, η οικογένειά του θα παραμείνει παρούσα στη ζωή του, όχι ως εμπόδιο στις επιλογές του αλλά ως σταθερό σημείο αναφοράς.

«Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Όχι για να σε κρατάμε πίσω, αλλά για να σου θυμίζουμε ότι, όπου κι αν σε πάει η ζωή, θα υπάρχει πάντα ένα μέρος όπου σε αγαπούν ακριβώς όπως είσαι. Και αυτό το μέρος λέγεται οικογένεια. Σε λατρεύουμε!!»