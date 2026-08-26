Εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών οργανώσεων της αντιπολίτευσης έγιναν στόχος πλήγματος από drones στην επαρχία Ερμπίλ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, όπως ανέφερε ανταποκριτής του Al Jazeera από την περιοχή.

Ο Μιλάντ Φάντελ μετέδωσε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εμφανίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής και ακολούθησαν χτυπήματα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Iranian loitering munitions struck the headquarters of the Kurdish opposition groups Komala and the Kurdistan Free Life Party (PJAK) in the Soran district of Erbil, Iraqi Kurdistan.



Fires and smoke were visible at the targeted sites following the strikes. pic.twitter.com/TSeHNgubZH — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 26, 2026

Κάτοικοι και άλλες τοπικές πηγές έκαναν λόγο για δυνατή έκρηξη, ενώ λίγο αργότερα εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο που επλήγη.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις υλικές καταστροφές που προκλήθηκαν. Επίσης, δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν εάν το περιστατικό προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς.

🚨BREAKING: Drone Strikes Target U.S.-backed Kurdish Groups In Erbil



Explosions reportedly rocked the anti-Iran militia sites. pic.twitter.com/ieOwgtDNWl — MintPress News (@MintPressNews) August 26, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για το συμβάν από εκπρόσωπο ή αξιωματούχο της περιφερειακής κυβέρνησης.