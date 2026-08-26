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Εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών οργανώσεων της αντιπολίτευσης έγιναν στόχος πλήγματος από drones στην επαρχία Ερμπίλ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, όπως ανέφερε ανταποκριτής του Al Jazeera από την περιοχή.

Ο Μιλάντ Φάντελ μετέδωσε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εμφανίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής και ακολούθησαν χτυπήματα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Κάτοικοι και άλλες τοπικές πηγές έκαναν λόγο για δυνατή έκρηξη, ενώ λίγο αργότερα εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο που επλήγη.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις υλικές καταστροφές που προκλήθηκαν. Επίσης, δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν εάν το περιστατικό προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για το συμβάν από εκπρόσωπο ή αξιωματούχο της περιφερειακής κυβέρνησης.