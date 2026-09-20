«Προφανώς πρέπει να ελεγχθεί για τα περί κβαντικής ιατρικής», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε σχολιάσει νωρίτερα σήμερα πως η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον.

Μιλώντας στο Mega σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «απατεώνες ιατροί πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά στοχευμένους ελέγχους, να δώσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας απατεώνας».

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στην εμφάνιση της κ. Καρυστιανού στην τηλεόραση νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, σημειώνοντας: «ρωτήθηκε για το θέμα που γράφει το site της ότι είναι κβαντική γιατρός. Αντί να πει το προφανές ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, είπε ότι υπάρχει».

Σχετικά με το γιατί δεν είχε ελέγξει το site της προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως ο ίδιος δεν είχε ποτέ καμία αρμοδιότητα ελέγχου. «Το ψηφιακό εργαλείο που έφτιαξα είναι για να διευκολύνω αυτούς που έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα, δηλαδή τους ιατρικούς συλλόγους, την εισαγγελία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), την Αστυνομία αλλά όχι το υπουργείο Υγείας, το οποίο δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Άρα, δεν μπορώ να έχω ευθύνη για κάτι που δεν έχω έλεγχο.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως «σε μία Ελλάδα που για την Καρυστιανού κατέβηκαν 2,5 εκατ. Έλληνες στους δρόμους, το 80% είχαν φάει το παραμύθι ότι υπήρχε ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχία και της συγκάλυψης. Όλα αυτά αποδείχτηκαν παραμύθια. Ζήτησε κανείς συγγνώμη; Όλοι εσείς που τα διακινήσατε στα κανάλια δεν ζητήσατε συγγνώμη που κοροϊδέψατε τον κόσμο.

Φαντάζεστε να φτιάχναμε μία πλατφόρμα που να έπιανε όσους δημοσιογράφους στην τηλεόραση λένε παραμύθια. Βγάζατε στα κανάλια διάφορους εμπειρογνώμονες που λέγανε για τα ξυλόλια ενώ κανένας δεν ήταν εμπειρογνώμονας, ακριβώς σαν τους κομπογιαννίτες γιατρούς.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης παρόμοιας πλατφόρμας για υπουργούς είπε πως θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, καθώς θα ήταν «για πάντα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, που είναι το μόνο κόμμα που λέει την αλήθεια».

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού περί «κβαντικής ιατρικής»

Η αντιπαράθεση Άδωνι Γεωργιάδη και Μαρίας Καρυστιανού άρχισε μετά την τοποθέτησή της προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σε εκπομπή του OPEN, όπου ανέπτυξε τη θέση της για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η κβαντική φυσική στην εξέλιξη της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας.

«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική».

Η ίδια συνέχισε παραθέτοντας ως παραδείγματα τα λέιζερ και τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να τεκμηριώσει την άποψή της ότι η κβαντική μηχανική διαθέτει ήδη πρακτικές εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία, επαναφέροντας παράλληλα την κριτική της προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».

Την ώρα που μιλούσε η κ. Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης με ανάρτησή του αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς της, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιστημονικά αναγνωρισμένη μια εξειδίκευση που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υφίσταται.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής, μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα».