Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι ΗΠΑ, με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή και τόνισε ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση.

Οι τρεις όροι του Ιράν για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Μόλις χθες το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα Σάββατο (19/09) στο δίκτυο Al Jazeera.

Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τόνισε ο Ρεζαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.