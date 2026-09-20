Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια, μετά από περιστατικό με αυτοκίνητο που κατέληξε σε ποτάμι, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καταρρακτών του Πλατανιστού, στην Κάρυστο.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα στο ποτάμι.

Σύμφωνα με το evima.gr οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο όχημα και την εξέλιξη της επιχείρησης στο σημείο.

Δείτε βίντεο