Η Ατλέτικο νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης, την προσπέρασε στη βαθμολογία και είναι στο -5 από την κορυφή της La Liga ενώ η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έμεινε στο -6.

Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό, πάθος και νεύρα σε κάποιες περιπτώσεις αλλά όχι γκολ, στο ξεκίνημα του δεύτερου όμως και συγκεκριμένα στο 49′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για το κράτημα του Χάουσεν στον Γιορέντε.

Ο αμυντικός της «βασίλισσας» είδε μάλιστα και την κόκκινη κάρτα αφήνοντας με 10 παίκτες την ομάδα του, με τον Γκριμάλδο να εκτελεί τελικά στο 53′ και να κάνει το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στους «ροχιμπλάνκος».

Προβάδισμα που έγινε μεγαλύτερο στο 59′, όταν ο Γιορέντε έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ντέιβιντ σκόραρε από κοντά για το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 2-1 στο 89′ με την κεφαλιά του Ρούντιγκερ μετά την εκτέλεση φάουλ, δεν απέφυγε όμως την ήττα, χάνοντας κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία.

Η Ρεάλ έπεσε πλέον στην 3η θέση, στο -1 από την Ατλέτικο που την προσπέρασε και στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.