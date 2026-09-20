Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones που έχουν καταγραφεί εναντίον της Μόσχας, με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, να κάνει λόγο για τη «μαζικότερη» επίθεση που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η πόλη.

Σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, περισσότερα από 1.600 drones αναχαιτίστηκαν από τη ρωσική αεράμυνα σε διάφορες περιοχές από το Σάββατο, εκ των οποίων περίπου 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, ενώ drones έφτασαν και στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αντρέι Βορόμπιοφ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Στην περιοχή Ραμένσκογιε, drone έπεσε σε πολυκατοικία, ενώ περίπου 400 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε ρωσικές υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στην περιοχή της Μόσχας «σημαντική εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας», καθώς και εγκατάσταση logistics.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για υποδομές που συνδέονται με έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων και, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ουκρανικών drones και πυραυλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων οι πύραυλοι cruise Flamingo και ο βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς Pelican.

Ukrainian President Zelensky said that during an attack on Moscow, Ukraine used its Pelican FP-7 ballistic missile for the first time. pic.twitter.com/KqM9bqk9ur — Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2026

Η πρώτη αναφερόμενη χρήση του Pelican

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι για τη χρήση του Pelican έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη αναφερόμενη χρήση του συγκεκριμένου ουκρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε πολεμική επιχείρηση. Ο Guardian ανέφερε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά δικό της βαλλιστικό πύραυλο στην επίθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με διαθέσιμες εκτιμήσεις, το δηλωμένο βεληνεκές του Pelican ανέρχεται περίπου στα 200-350 χιλιόμετρα, μικρότερο από την απόσταση που χωρίζει τις ουκρανικές περιοχές από τη Μόσχα. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο όπλο στο πλαίσιο της επιχείρησης.

BIG: Ukraine announced the first combat use of Fire Point's FP-7 Pelican— a domestically developed short-range ballistic missile pitched as a cheap ATACMS analog (~200 km range, 150 kg warhead, Mach 4.4, ~14m CEP).



Zelensky named it among weapons used in overnight Moscow-region… pic.twitter.com/sLm8kxmGCn — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Παράλληλα, η Ουκρανία ανέφερε τη χρήση των πυραύλων cruise Flamingo, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο βεληνεκές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν μαζί με μια σειρά άλλων εγχώριας ανάπτυξης όπλων και drones.

Εικόνες συντριμμιών που αποδόθηκαν σε πύραυλο Flamingo κυκλοφόρησαν σε ρωσικά και ουκρανικά κανάλια, χωρίς ωστόσο να έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, συνεχίστηκαν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στις περιοχές του Κιέβου και του Σούμι. Η επίθεση στη Μόσχα σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η τελευταία ημέρα των ρωσικών κοινοβουλευτικών εκλογών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, καθώς και σε εγκαταστάσεις logistics. Η νέα επίθεση στη Μόσχα έρχεται επίσης λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να αποφεύγουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, συμφωνία που στην πράξη δεν έχει αποτρέψει τη συνέχιση των επιθέσεων.