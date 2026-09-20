Σε ένα παιχνίδι που μπήκαν συνολικά 8 γκολ, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 5-3 τη Σάντερλαντ, έκανε το 5×5 στην Premier League και είναι μόνη στην κορυφή, στο +3 από την Άρσεναλ.

Μετά την ήττα των «κανονιέρηδων» από τη Μπράιτον, το Σάββατο (19/9), η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα είχε την ευκαιρία να πάει στο +3 και δεν την άφησε να πάει χαμένη, αν και αγχώθηκε στον εντός έδρας αγώνα με τη Σάντερλαντ.

Η Σίτι άνοιξε το σκορ στο 9′ με εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες, στο 12′ όμως ο Μπρόμπεϊ με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-1. Στο 29′ η ομάδα του Μάντσεστερ πήρε ξανά το προβάδισμα με το σουτ του Σερκί για το 2-1, ο Μπρόμπεϊ όμως σκόραρε ξανά, στο 33′, για το 2-2.

Στο 43′ ο Σεμένιο με δυνατό σουτ έγραψε το 3-2 για τη Μάντσεστερ Σίτι και στο 57′ ο Σεμένιο σκόραρε ξανά, έπειτα από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων, για το 4-2. Παρ’ όλα αυτά, η Σάντερλαντ δεν τα παράτησε και με τον Μπρόμπεϊ να κάνει χατ-τρικ στο 59′ μείωσε σε 4-3.

Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να κάνουν την έκπληξη, στο 81′ όμως ο Χάαλαντ έκανε το 5-3 και σφράγισε τη νίκη της Σίτι, η οποία απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής.