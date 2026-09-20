Η Converse απέσυρε διαφημιστική εικόνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε συγγνώμη, μετά τις έντονες αντιδράσεις χρηστών που υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο οπτικό υλικό παρέπεμπε σε εικόνες που συνδέονται με την Κου Κλουξ Κλαν και το λιντσάρισμα.

Η επίμαχη φωτογραφία είχε δημοσιευτεί στα social media της εταιρείας στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας για το νέο μοντέλο Chuck 70 X, με πρωταγωνίστρια τη Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια Karina, μέλος του K-pop συγκροτήματος Aespa.

Karina of K-Pop group Aespa was featured in a new Converse All-Stars ad for Asian markets. The American internet decided it was racist. The rest of the world said "stop looking at everything through racism colored glasses," "the whole world doesn't revolve around you, sheesh." pic.twitter.com/pr3Y5G9j0M — Libby Emmons (@libbyemmons) September 19, 2026

Στην εικόνα, ο φωτισμός και η σύνθεση δημιουργούσαν, σύμφωνα με αρκετούς χρήστες, την εντύπωση μιας λευκής, μυτερής κουκούλας που παρέπεμπε στην Κου Κλουξ Κλαν. Παράλληλα, τα παπούτσια που κρατούσε η τραγουδίστρια έμοιαζαν, στα μάτια ορισμένων χρηστών, να κρέμονται, με αποτέλεσμα να γίνουν συγκρίσεις με εικόνες λιντσαρίσματος.

Η Converse αναγνώρισε ότι η εικόνα προκάλεσε «βαθιά αναστάτωση» και παραδέχθηκε ότι «έκανε λάθος». Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε πως αφαίρεσε τη φωτογραφία από τα κανάλια της στα social media και ότι εργάζεται για την απομάκρυνσή της από κάθε σημείο όπου είχε χρησιμοποιηθεί.

«Λυπούμαστε. Κατανοούμε γιατί αυτή η εικόνα είναι βαθιά αναστατωτική και αναγνωρίζουμε ότι κάναμε λάθος. Την αφαιρέσαμε από τα κανάλια μας και εργαζόμαστε για να την αφαιρέσουμε από παντού όπου εμφανίστηκε. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί και θα κάνουμε καλύτερα στο μέλλον», ανέφερε η Converse.

Converse apologizes for shoe ads that critics blasted as evoking the KKK https://t.co/fpi8ITThA7 pic.twitter.com/rhYhu4niYg — New York Post (@nypost) September 19, 2026

Η επίμαχη φωτογραφία αποτελούσε μέρος της καμπάνιας για το Chuck 70 X, το οποίο κυκλοφόρησε διεθνώς στις 27 Αυγούστου. Η Karina, ως συνεργάτιδα και ambassador της Converse, συμμετείχε σε σειρά διαφημιστικών εικόνων για την προώθηση του μοντέλου. Η ίδια καμπάνια παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Converse ως συνεργασία με την Karina των Aespa.

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη εικόνα ούτε για τη διαδικασία έγκρισής της πριν από τη δημοσίευση. Η Converse, πάντως, διαβεβαίωσε ότι θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον.

Η Converse ιδρύθηκε στη Μασαχουσέτη στις αρχές του 20ού αιώνα και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το εμβληματικό Chuck Taylor, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα γήπεδα μπάσκετ των ΗΠΑ το 1917. Από το 2003, η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της Nike.