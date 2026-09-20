Στους «16» του Eurovolley σταμάτησε τελικά η πορεία της Εθνικής Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία, η οποία πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Απέναντι στην ομάδα που έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία European League, η Ελλάδα μπήκε καλά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει με 25-22 το πρώτο σετ.

Η αντίδραση των Φινλανδών, οι οποίοι μετρούσαν 14 συνεχόμενες νίκες πριν την ήττα-έκπληξη από την Εσθονία πριν τρεις μέρες, απάντησαν στο δεύτερο με το 25-16, η Εθνική ομάδα όμως δεν πτοήθηκε.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει με 25-22 το τρίτο σετ και να κάνει το 2-1, δείχνοντας έτοιμη να διεκδικήσει μέχρι τέλους και να πάρει την πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Στο τέταρτο σετ η Εθνική ομάδα ήταν μπροστά με 23-22, η Φινλανδία όμως το έκανε 23-25 και ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον αγώνα στο tie break. Εκεί το ντέρμπι συνεχίστηκε καθώς το σκορ ήταν 13-13, ο Μάρτιλα όμως με δύο συνεχόμενους πόντους έκανε το 15-13 και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.

Τα σετ: 22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13