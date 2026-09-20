Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με το πρώτο exit poll που δημοσιεύθηκε στις 18:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, η AfD καταγράφει οριακό προβάδισμα στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Συγκεκριμένα, η AfD συγκεντρώνει 37%, έναντι 35,5% του SPD, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση.

Η Αριστερά (Die Linke) καταγράφει 7,5%, ενώ CDU και Πράσινοι κινούνται στο 5,5%. Το BSW συγκεντρώνει 5%.

Καταστροφικό» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Ο Μερτς συνέδεσε το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, αλλά και με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις στη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορεί να είναι «μια επιστροφή στις παλιές καλές εποχές», αλλά η προώθηση αλλαγών που θα επιτρέψουν στη Γερμανία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Germany's Chancellor Merz:



We cannot talk up the result in Mecklenburg-Vorpommern; it is a disaster.



The CDU has fought, but it is at the end been crushed by the polarization between the SPD and the AfD. pic.twitter.com/R4Q9AyCK9z — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

«Η απάντηση πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», ανέφερε ο Μερτς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν».

«Η Γερμανία είναι ικανή για μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Ο καγκελάριος συνέδεσε, παράλληλα, την ανάγκη για αλλαγές και με την ενίσχυση της AfD, χωρίς να κατονομάσει άμεσα το κόμμα.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς, σύμφωνα με τη σχετική απόδοση των δηλώσεών του.

«Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

„Das Ergebnis ist ein Desaster“, sagt Merz und kündigt strikte Umsetzung der Reformen an https://t.co/AJBskS1L0s pic.twitter.com/8R2RE6ZVl5 — WELT (@welt) September 20, 2026

Η εκλογική αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αποτελεί σημαντικό τεστ για τα γερμανικά κόμματα, καθώς η μάχη μεταξύ AfD και SPD ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη.