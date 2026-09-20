Την πρώτη της ήττα στη φετινή Serie A γνώρισε η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, με τη Φροζινόνε να επικρατεί με 2-0 και να την πιάνει στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, για την οποία ο Τάσος Δουβίκας ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από τον Κιν, είχε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τις Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο, δεν τα κατάφερε όμως.

Η Κόμο είχε μεγάλη τριπλή ευκαιρία στο 8′ με τους Δουβίκα και Μπατούρινα για να ανοίξει το σκορ, κανείς εκ των δύο όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, με τον Έλληνα φορ να σημαδεύει το δοκάρι. Δεν έγινε επομένως το 0-1, έγινε όμως λίγα λεπτά μετά το 1-0.

Στο 14′ ο Σμιντ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Καλό με σουτ, το οποίο κόντραρε σε αντίπαλο, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στη Φροζινόνε, η οποία στη συνέχεια «χτύπησε» ξανά.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση και ο Σμιντ έδωσε στον Κβερνάντζε που με σουτ εντός περιοχής έγραψε το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα καθώς η Κόμο έχασε όσες ευκαιρίες έφτιαξε στο β’ μέρος.