Πάτρα, 1987

Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου Ντέρτι ανάβουν.

Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μια δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και τη σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη.

Ο γεμάτος μουσική, συναισθήματα και αποχρώσεις κόσμος του «Ντέρτι» έρχεται αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο, για να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της.

Λίγο πριν όλα πάρουν ζωή στην οθόνη, δείτε το βίντεο και το φωτογραφικό υλικό που αποκαλύπτουν το νυχτερινό κέντρο ΝΤΕΡΤΙ και μας μεταφέρουν εκεί όπου οι ήρωες θα χαράξουν τις πιο δυνατές στιγμές της διαδρομής τους.

«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.

Πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο στον ΑΝΤ1.