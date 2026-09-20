Ο Αντώνης Ρέμος ήταν καλεσμένος στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού, σε ένα έκτακτο επεισόδιο που γυρίστηκε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε έναν απολογισμό της 30χρονης πορείας του στη μουσική, μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για όσα έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για το πρόσωπό του.

Μιλώντας για την πορεία του, ο Αντώνης Ρέμος υπογράμμισε πως όσα έχει καταφέρει προέκυψαν μέσα από μεγάλη προσπάθεια και επιμονή, ενώ αναφέρθηκε και σε όσους, όπως είπε, θα ήθελαν να τον δουν να εγκαταλείπει.

«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, όπως ήταν και ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς γύρω από το όνομά του, τονίζοντας πως δεν αισθάνεται ενοχές και πως θεωρεί ότι δεν έχει αδικήσει κανέναν.

«Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά για τα οποία θέλουν να με κατηγορήσουν κάποιοι. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίζεις. Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν έχω αδικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.