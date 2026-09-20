Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον και τις σχέσεις του 58χρονου γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή με άλλους γιατρούς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν συγκεκριμένες διαγνώσεις και παραπομπές ασθενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για έναν ευρύτερο κύκλο γιατρών γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται γνωματεύσεις, διαγνώσεις και θεραπείες που φέρεται να συνδέονται με τα πρόσωπα αυτά.

Χαρακτηριστική είναι, σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική έρευνα, η περίπτωση μιας γυναίκας περίπου 45 ετών, η οποία είχε επισκεφθεί πριν από μερικά χρόνια το ιατρείο για μία από τις μεθόδους αντιγήρανσης.

Κατά την ίδια αναφορά, ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε ένα γενικότερο πρόβλημα με τα νεφρά της. Η γυναίκα υποβλήθηκε στη συνέχεια σε αιματολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, να προκύψει συγκεκριμένο αιματολογικό πρόβλημα.

Ο γιατρός φέρεται τότε να αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα πραγματοποιούν μαζικές εξετάσεις και δεν διαθέτουν, κατά τον ίδιο, τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η γυναίκα φέρεται να παραπέμφθηκε σε άλλον γιατρό, ο οποίος, όπως διευκρινίστηκε, δεν ανήκει στον κύκλο των προσώπων που ερευνώνται στην υπόθεση.

Ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να εκτίμησε ότι υπήρχε ένα «υποβόσκον» αυτοάνοσο νόσημα. Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, κύκλος θεραπειών, με την ασθενή να καταλήγει στην εκτίμηση ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο στη συνέχεια θεραπεύτηκε.

Ωστόσο, μετά τις νέες πληροφορίες που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας για το ιατρείο της Καρνεάδου, εξετάζεται πλέον κατά πόσο υπήρχε πράγματι το συγκεκριμένο νόσημα, καθώς οι αρχικές εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε διαγνωστικό κέντρο δεν είχαν εντοπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις και οι παραπομπές μεταξύ γιατρών

Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ένα ευρύτερο σκέλος της έρευνας που αφορά τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών γιατρών, τις παραπομπές ασθενών και τον τρόπο με τον οποίο προέκυπταν συγκεκριμένες διαγνώσεις και ακολουθούσαν θεραπείες.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τον κύκλο γνωριμιών και συνεργασιών γύρω από το ιατρείο της Καρνεάδου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν συγκεκριμένες πρακτικές παραπομπών και συνεργασιών μεταξύ των γιατρών.

Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες που κάνουν λόγο για αλληλοϋποστήριξη μεταξύ γιατρών και για περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς ενδεχομένως εμφανίζονταν ως πάσχοντες από συγκεκριμένα νοσήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει από την έρευνα οριστικό συμπέρασμα για την ύπαρξη τέτοιων πρακτικών.

Η έρευνα για το ιατρείο της Καρνεάδου έχει ήδη διευρυνθεί σε πολλαπλά επίπεδα, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και τη συνολικότερη λειτουργία του χώρου, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν και τις σχέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων με άλλους επαγγελματίες του χώρου της υγείας.