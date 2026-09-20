Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας και αρχηγός της αποστολής θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος θα παρακολουθήσει από κοντά και αυτό το ματς.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα καθώς έχουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, αισιοδοξώντας για τη συνέχεια.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ αντιμετωπίζει σήμερα (20/9) την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας και εκεί θα είναι και ο Αλαφούζος, ο οποίος θα είναι ο αρχηγός της αποστολής.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος είναι συνεχώς δίπλα στην ομάδα, θα παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα και με την παρουσία του στη Νίκαια στέλνει ακόμη ένα μήνυμα σε προπονητή, παίκτες αλλά και αντιπάλους, με τον Παναθηναϊκό να θέλει πάση θυσία την κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος.