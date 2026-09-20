Οι υπόλοιποι της παρέας κυνηγών τον αναζητούσαν από το πρωί

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 65χρονου κυνηγού στην Ευρυτανία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά από τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Κρικέλλου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χαντάκι περίπου 80 μέτρα από τον δρόμο, στην ορεινή θέση Άγιοι Θεόδωροι.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με τις Αρχές να ερευνούν πώς το όχημα έφυγε από τον δρόμο και έπεσε στον γκρεμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 65χρονος είχε πάει μόνος του στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής 20.09.2026 για κυνήγι.

Η παρέα των κυνηγών άρχισε να ανησυχεί όταν έχασε κάθε επικοινωνία μαζί του. Από τις 6:00 το πρωί ξεκίνησαν να τον αναζητούν, μέχρι που λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στο δύσβατο σημείο.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε επιχείρηση για την προσέγγιση του οχήματος και την ανάσυρση του 65χρονου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με το evrytanika.gr, οι διασώστες κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο αυτοκίνητο, όμως ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.