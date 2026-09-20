Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον Νόρμπερτ Γκόμπος με 2-0 σετ και η Ελλάδα αποκλείστηκε με 3-2 από τη Σλοβακία στο Davis Cup.

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έχει κάνει δύο νίκες, η ελληνική ομάδα ήταν ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα Qualifiers του Davis Cup, τελικά όμως αυτή που θα συνεχίσει στο τουρνουά είναι η Σλοβακία.

Στον αγώνα που θα έκρινε το ποια από τις δύο χώρες θα έκανε το 3-2, ο Σακελλαρίδης δεν τα κατάφερε κόντρα στον Γκόμπος και ηττήθηκε με 2-0 σετ, αποτέλεσμα που έδωσε τη νίκη και κατ’ επέκταση την πρόκριση στη Σλοβακία.

Ο 22χρονος Σακελλαρίδης, Νο126 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε με 6-4 το πρώτο σετ από τον Γκόμπος (Νο353) και με 7-6 το δεύτερο, με τους Σλοβάκους να κάνουν έτσι το 3-2.